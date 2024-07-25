В списке есть негативный внутренний диалог и мышление дефицита.

Специалисты выделили самые распространенные привычки неуспешных людей, которые всегда отстают в жизни, пишет Hack Spirit.

7 привычек неуспешных людей

Они никогда не начинают движение к своим мечтам и целям. У неуспешных людей вошло в привычку оставаться на одном месте, будь то из-за страха неудачи, из-за непреодолимого чувства, возникающего из-за незнания, с чего даже начать, или просто из-за общего замешательства.

Они слишком легко сдаются. Разница между тем, кто живет жизнью своей мечты, и тем, кто всегда отстает, во многом связана со способностью (или ее отсутствием) преодолевать трудности и идти вперед. По словам психолога Стивена К. Хейса, нужно "научиться не отворачиваться от того, что причиняет боль, а вместо этого обращаться к своим страданиям, чтобы жить жизнью, полной смысла и цели".

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Они ставят краткосрочную выгоду выше долгосрочного успеха. Для избавления от этой привычки важно воспринимать свою "потерю" в текущий момент как реальную выгоду.

Они практикуют негативный внутренний диалог. Это именно то, с чем борются многие люди, отстающие в жизни. Поскольку они не верят, что достаточно хороши для достижения своих целей, они вообще не пытаются, а отсутствие прогресса только подтверждает эти негативные убеждения о себе.

У них мышление дефицита. Еще один важный сдвиг в мышлении, который необходимо сделать людям, которые чувствуют, что они отстают в жизни, - это отказаться от своего мышления о дефиците и перейти к мышлению изобилия. Мышление дефицита - это вера в то, что в мире и внутри вас существует ограниченное количество ресурсов. С другой стороны, мышление изобилия - это идея о том, что вы можете расти, меняться и совершенствоваться - если только приложите усилия.

Они отрицают то, чего хотят от жизни. Если вы чувствуете, что что-то не так, скорее всего, так оно и есть. Вы можете попытаться отрицать это, но в конце концов ваше истинное "Я" будет продолжать вас звать.

Они ненавидят перемены. Вы можете ненавидеть перемены сколько угодно, но это не значит, что вам следует их избегать. Зачастую именно благодаря столкновению со своими страхами мы растем больше всего.

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