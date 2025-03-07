Есть действенные шаги, которые вы можете предпринять, чтобы уменьшить его власть.

Токсичный начальник способен превратить работу в настоящую головную боль и заставлить вас сомневаться во всех ваших профессиональных решениях. При этом попытка обсудить это может иметь серьезные последствия Однако существуют действенные способы справиться с таким начальником, не нанося серьезного ущерба своей карьере и не привлекая к этому излишнего внимания. Как пишет сертифицированный карьерный коуч и бывший корпоративный вице-президент Терри Джонс в статье для YourTango, для этого вам даже не придется вступать в диалог.

1. Не давайте ему реакции, которую он жаждет

Токсичные начальники хотят вывести вас из себя, чтобы получить от вас сильную реакцию. Решение этой проблемы, сказал Джонс, состоит в том, чтобы "стать эмоционально невидимым" и не позволять токсичному начальнику контролировать вас, реагируя именно так, как он хочет.

"Токсичные начальники питаются вашей реакцией. Иногда чем меньше вы реагируете, тем меньше у них власти", - говорит он.

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2. Записывайте все

"Документируйте все, и не только для своей защиты, но и для создания рычагов", — посоветовал Джонс. "Если вам когда-нибудь понадобится сделать ход в будущем, ваши записи станут вашим самым сильным оружием".

Говорить о том, что что-то произошло, — это одно, а иметь доказательства, подтверждающие это, — это другое. Поскольку у вашего начальника больше власти, чем у вас в компании, где вы работаете, важно иметь возможность подтвердить все, что вы говорите. Это означает, что люди будут гораздо более склонны вам верить. Это также дает вам возможность бороться с токсичной средой, которую создал ваш начальник.

3. Используйте его слабости в своих интересах

Кендра Черри, магистр наук в области экономики, объяснила, что токсичные начальники имеют некоторые общие слабости, такие как микроменеджмент, неуважение, непринятие обратной связи и отсутствие инициативы. Вы можете использовать эти вещи в своих интересах и использовать их, чтобы подчеркнуть, что вы полная противоположность.

Джонс говорит, что, например, если ваш начальник неорганизован, вы можете показать вышестоящему руководству, насколько вы аккуратны и организованы, чтобы контрастировать со своим боссом. Это покажет другим, насколько велики ваши сильные стороны и насколько плохи слабые стороны вашего босса.

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