Пожилая женщина и ее дочь считают, что возраст является лишь "образом мышления".

Физическая активность, сохранение позитивного отношения к старению и уход за собой являются секретом сохранения молодости. Об этом рассказала 92-летняя канадка из Келоуны Эдна Мэй Джордано, которая выглядит гораздо моложе своих лет, передает The Mirror.

Женщина уже несколько десятилетий выполняет базовый, но эффективный режим физических упражнений, поскольку не хочет терять подвижность и силу. Она заверяет, что это действительно помогает.

С середины 60-х Джордано увлекается тренировками с гантелями и кардио. Этим она не ограничивается, проводя много времени на свежем воздухе в саду, где занимается уходом за цветами и овощами. Также канадка занимается йогой. Она призналась, что старается никогда не пропускать занятия спортом:

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"У меня нет секретов. Я занимаюсь спортом из-за того, как я себя чувствую после этого. Бывают дни, когда мне не хочется заниматься спортом, но я все равно это делаю".

Ее дочь Дэлис Радтке, которая работает фитнес-инструктором, считает, что молодой внешний вид ее матери также обусловлен ее уверенностью в себе и самостоятельностью в выборе одежды.

"Моя мама выбирает наряды, в которых она чувствует себя комфортно, а не те, которые, как принято считать в обществе, должны носить "бабушки". Она не боится носить модную одежду, даже несмотря на ее возраст", - отметила Радтке.

По словам Дэлис, возраст является лишь "образом мышления". 58-летняя фитнес-тренер добавила, что ее мама удивляется, почему другие люди в ее возрасте не делают все возможное, чтобы прожить лучшую жизнь.

"Мы неизбежно стареем, количество прожитых вами лет не должно ограничивать вас в том, чего вы можете сделать или достичь. Если вы выработаете такие привычки, как разумный выбор продуктов питания, постоянное движение и благодарность, то ваш возраст будет определять не более чем линейное время вашего путешествия", - подытожила Дэлис.

Как сохранить молодость

Как писал УНИАН, ранее доктор медицинских наук и эксперт по предотвращению старения Энтони Юон дал 6 важных советов о том, как дольше оставаться молодым и здоровым. По его словам, душевное состояние человека может творить чудеса с телом.

В связи с этим эксперт предложил использовать позитивное мышление, чтобы выглядеть моложе.

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