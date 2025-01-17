Душевное состояние человека может творить чудеса с его физическим телом.

Существуют много видов так называемых антивозрастных процедур. Но хотя они могут сделать вас моложе, клетки вашего тела не будут функционировать так, как это делают молодые клетки, рассказал Make It доктор медицинских наук, сертифицированный пластический хирург и эксперт по предотвращению старения Энтони Юон.

По его словам, душевное состояние человека может творить чудеса с его физическим телом - "то, как мы думаем, отражается на нашем теле, а то, как мы держим свое тело, отражается на том, как мы думаем".

"Например, если вы улыбаетесь, это может вызвать ощущение счастья. Если вы упадете, вы можете начать грустить. И наоборот, чувство грусти может заставить вас упасть, а чувство счастья может вызвать автоматическую улыбку", - говорит эксперт.

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Он предлагает использовать позитивное мышление и дает 6 советов как сохранить молодость.

Узнавайте новое

Когда вы пробуете что-то новое (осваиваете язык, изучаете инструмент, читаете сложную книгу, задаёте вопросы), ваши нейроны создают новые связи и даже замедляют процесс старения вашего мозга. Это концепция нейропластичности, и она может улучшить работу вашего мозга.

Делайте перерывы

Вы не должны работать все время. Выделите время на каждую неделю, чтобы позволить себе расслабиться и повеселиться.

Перестаньте быть строгим к себе

Когда закрадываются сомнения в себе и негатив, напомните себе, что вы делаете все возможное.

Прощайте и идите дальше

Одна из худших вещей, которые вы можете сделать, чтобы усилить стресс в своей жизни, - это сохранять озлобленность и обиду. Есть люди, которые поступают вам плохо, являются токсичными, отнимают ваше время или причиняют душевную боль. Не позволяйте им оскорблять вас еще больше, уделяя им "эфирное время".

Празднуйте

Праздники, ритуалы, семейные встречи, друзья - максимально используйте возможности общаться с близкими вам людьми.

Любите

Любите свою семью, своих друзей, домашних животных, свою жизнь, а особенно любите себя. Часто отдавайтесь любви и щедро предлагайте ее. Только это поможет вам чувствовать себя молодыми здоровыми.

Другие "здоровые" советы

Как сообщал УНИАН, тренер назвал 8 ошибок, которые мешают похудеть после 50 лет. В списке есть пропуск силовых тренировок и недооценка потребления белка.

Также мы писали о том, как дольше оставаться активным после 50 лет. По словам специалистов, эти простые упражнения способны повысить качество жизни.

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