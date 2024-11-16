В результате получается замечательный сладкий, но мягкий масляный крем, который идеально подходит по консистенции для капкейков.

Масляный крем часто используют для наполнения капкейков и украшения праздничных тортов. При этом он просто готовится.

Как пишет Ехргеѕѕ, пекарь Софи Харрис поделилась своим рецептом масляного крема, который имеет отличный вкус и консистенцию. Для приготовления понадобятся всего четыре ингредиента:

сливочное масло - 250 г;

сахарная пудра - 375 г;

ванильный экстракт - 1 ч.л.

кипяток - 1 ст.л (при необходимости).

Для начала взбейте мягкое сливочное масло. На это уйдет около 4 минут. Затем добавьте сахарную пудру, ваниль и продолжайте взбивать. Время от времени соскребайте масло по бокам, чтобы оно равномерно взбилось.

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Чаще всего соотношение сливочного масла и сахарной пудры не требует кипятка, но если крем для вас загустой, можно добавить немного воды. Во время добавления кипятка быстро увеличьте скорость миксера.

После смешивания ваш масляный крем готов к использованию, независимо от того, выкладываете его на середину торта или добавляете в кондитерский мешок.

Обычно такой крем предусматривает соотношение 1:2 масла и сахара, то есть если вы используете 250 г масла, вам понадобится 500 г сахарной пудры. Однако из-за такого соотношения он получается слишком сладкий и густой. Указанные в рецепте ингредиенты подходят лучше,

"Это соотношение создает замечательный сладкий, но мягкий масляный крем, который идеально подходит по консистенции для капкейков. Если вы используете его для намазывания торта или крошки, я рекомендую немного размягчить его горячей водой или в микроволновой печи на 10 секунд", - говорит Софи.

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