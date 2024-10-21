Сливочное масло делает его стабильным и помогает крему сохранять структуру.

Крем из сливочного сыра может быть идеальным вариантом для тех, кому не нравятся слишком сладкие начинки. Контролируя количество пудры, можно подстроить крем под свой собственный вкус.

Пекарь Софи Харрис отметила Ехргеѕѕ, что она использует его для чизкейков и морковных тортов. Для приготовления понадобятся всего три ингредиента:

сливочное масло - 100 г;

сахарная пудра - 100 г;

жирный сливочный сыр - 200 г.

"Может показаться необычным добавлять сливочное масло в крем из сливочного сыра, но это помогает добавить стабильности и резкости вкусу сливочного сыра. Это также помогает начинке сохранять свою структуру, поскольку без нее она может растаять и не держать форму", - объясняет женщина.

Видео дня

Для приготовления взбейте размягченное масло до пышной однородной консистенции. Смешайте сахарную пудру и сливочный сыр, пока не получите однородную на рыхлую массу.

Очень важно просеять сахарную пудру, поскольку любые мелкие комочки повлияют на результат.

Затем добавьте сливочный сыр и медленно перемешивайте деревянной ложкой. Пекарь посоветовала вливать немного апельсинового сока или ванили в крем, чтобы добавить ему глубины.

Если смесь немного жидковата, ее можно поставить в холодильник на 10 минут для застывания. Это облегчит его нанесение на десерты.

Что еще можно приготовить сладкого

Ранее УНИАН рассказывал, как приготовить простой шоколадный торт. Пользователи соцсетей очень тепло приняли рецепт и бурно нахваливали его. Одна девушка даже сказала, что это "лучший торт в мире".

На полках уже появились мандарины, а потому полезным будет иметь рецепт шоколадного торта от Джейми Оливера, в составе которого есть цитрусовые.

Также можно приготовить нежный и влажный лимонный пирог.

Вас также могут заинтересовать новости: