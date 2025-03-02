Распознать притворщика может быть непросто.

Иногда мы сталкиваемся с людьми, которые внешне кажутся просто "святыми", но на деле оказывались далекими от этого. При этом узнать, кто настоящий, а кто просто притворяется, иногда бывает очень сложно. Однако психология может пролить свет на эту ситуацию.

Как пишет Мин Тран, автор публикаций по осознанности и личностному росту, в статье для HackSpirit, существует семь явных признаков того, что кто-то может просто маскироваться под хорошего человека.

1. Они всегда в центре внимания

Такие люди всегда умудряются вернуть разговор к себе, независимо от темы. Психология называет это формой нарциссизма.

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Если они постоянно перетягивают на себя внимание, это может быть признаком того, что они не такие уж добрые, какими кажутся. Искренние люди слушают и сопереживают; они не просто ждут своей очереди, чтобы заговорить.

2. Их действия не соответствуют их словам

Если вы обнаружите, что имеете дело с человеком, который часто дает высокие обещания, но редко их выполняет, вам, возможно, стоит пересмотреть его намерения. Настоящая доброта заключается не только в том, чтобы говорить правильные вещи, но и в том, чтобы их делать.

3. Они быстро указывают на недостатки других

Люди, которые часто критикуют других, часто делают это, чтобы отвлечь внимание от собственных недостатков. Это классический прием отвлечения внимания.

4. Они всегда жертвы

Это психологический феномен, известный как менталитет жертвы. Люди, которые принимают этот образ мышления, считают, что они не контролируют свою жизнь и постоянно терпят обиды от других.

И это может быть признаком того, что человек притворяется хорошим, пишет Мин Тран. Такие люди используют свою "жертвенность", чтобы получить сочувствие и манипулировать восприятием себя другими людьми.

5. У них отсутствует эмпатия

Некоторые люди могут притворяться обеспокоенными или сочувствующими, но их реакции часто кажутся пустыми или надуманными. В психологии есть термин для этого: когнитивная эмпатия. Это когда кто-то понимает, что вы переживаете на интеллектуальном уровне, но искренне не разделяет и не чувствует ваши эмоции.

6. Они пренебрегают вашими чувствами

Это форма эмоциональной инвалидации — нездоровое поведение, при котором кто-то преуменьшает или отвергает ваши чувства как неважные. По-настоящему хороший человек не игнорирует ваши чувства; он понимает, что ваши эмоции реальны и обоснованы, независимо от того, насколько они отличаются от его собственных.

7. Они милы только тогда, когда им что-то нужно

Если доброта сопровождается условиями — если она кажется скорее деловой, чем искренней — это может быть признаком того, что человек просто притворяется хорошим. Истинная доброта — это не инструмент для личной выгоды — это врожденная черта, которая проявляется независимо от ситуации.

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