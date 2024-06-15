Одна из таких фраз: "Я просто пытался помочь…".

Существует резкий контраст между тем, чтобы быть по-настоящему милым и просто притворяться таким. Это различие часто сводится к искренности. Поддельная любезность заключается в том, чтобы казаться добрым и внимательным, скрывая при этом истинные чувства и намерения, пишет Hack Spirit.

Отмечается, что психология дает некоторое представление о характерных фразах, которые часто используют те, кто просто притворяется. Вот 10 из них:

"Я просто говорю честно…". Есть те, кто использует личину честности как маску грубости или манипуляции. Согласно психологии, общей чертой людей, которые притворяются любезными, является их склонность предварять резкие или критические комментарии такими фразами, как "Я просто честен" или "Просто говорю, как есть".

Видео дня

"Без обид, но…". Эта фраза часто является красным флагом, указывающим на то, что вот-вот будет подан оскорбительный комментарий, аккуратно завернутый в ложно-вежливую упаковку.

"Я ненавижу драму…". По иронии судьбы, исследования показали, что те, кто громко заявляет о своей неприязни к драме, часто сами ее создают.

"Я не из тех, кто сплетничает, но…". Когда дело доходит до социального взаимодействия, эта фраза является явным признаком того, что люди не по-настоящему милые.

"Шучу!". Вы когда-нибудь получали обидный комментарий, а затем он быстро отвечал: "Шучу!"? Это классический прием, используемый людьми, которые не так хороши, как кажутся.

"Благослови твое сердце…". Эта фраза, особенно распространенная в южных штатах США, имеет репутацию завуалированного оскорбления.

"Я просто пытался помочь…". Эта фраза часто встречается в ситуациях, когда непрошеный совет или нежелательные действия причинили дискомфорт или неудобства.

"Не хочу показаться грубым, но…". Фраза, которая обычно предшествует грубому комментарию.

"Но это только мое мнение…". Это еще одна фраза, которую используют фальшивые приятные люди, чтобы представить свои потенциально обидные или противоречивые комментарии как безобидные личные взгляды.

"Не принимайте это на свой счет…". Эта фраза, пожалуй, самый красноречивый признак человека, притворяющегося хорошим. Ее часто используют как предвестник личных нападок или резкой критики.

Напомним, ранее УНИАН назвал 7 типичных привычек мужчин, которые никогда не взрослеют эмоционально.

Вас также могут заинтересовать новости: