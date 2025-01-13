Вместо того, чтобы думать, как отреагирует другой человек, сосредоточьтесь на том, как ваше решение принесет пользу лично вам.

Такое простое слово "нет" иногда может быть очень трудно произнести, особенно людям, которые не очень уверены в себе или которые не любят конфликты. Однако иногда просто необходимо провести четкую границу и ответить отказом.

"Постарайтесь перестать думать о том, как отреагирует другой человек, и вместо этого сосредоточьтесь на том, как ваше решение принесет пользу лично вам", - сказала бихевиорист и доцент Корнелльского университета Сунита Сах в статье для CNBC.

Так, например, отказ от дополнительной работы, когда у вас уже полный график, не делает вас ленивым или плохим командным игроком.

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"Это показывает, что вы цените свою долгосрочную производительность и психическое здоровье. И если вы сосредоточитесь на том, чтобы оказать услугу себе, а не кому-то другому, вам может быть намного проще сказать "нет", - говорит она

Как правильно отказать, чтобы никого не обидеть

Вы можете использовать несколько ключевых фраз, чтобы помочь смягчить удар, — написала Джульет Фант, автор книги "Минута на размышления".

"Могу ли я взять день, чтобы ответить вам?"

"Я могу сделать это для вас в этот раз, но я не могу делать это для вас каждый раз.

"Мне это не подходит ..."

"Я не могу, но готов предложить другой вариант".

"Сейчас это я не могу это сделать, но давайте запланируем это на будущее".

Что бы вы ни говорили, сохраняйте тон, объясните свою причину и предложите другой способ выполнить задачу, рекомендовала эксперт по коммуникациям Джессика Чен в своей книге "Умный, а не громкий".

И помните, что простое "нет" — это полное утверждение, отметила Фант: вы всегда можете просто "высказать это и больше ничего не говорить".

Ранее УНИАН рассказывал, как распознать манипулятора. Из-за таких людей мы беспричинно теряем контроль над собой или чувствуем постоянную неуверенность, поэтому лучше держаться от них подальше.

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