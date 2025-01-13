Такое простое слово "нет" иногда может быть очень трудно произнести, особенно людям, которые не очень уверены в себе или которые не любят конфликты. Однако иногда просто необходимо провести четкую границу и ответить отказом.
"Постарайтесь перестать думать о том, как отреагирует другой человек, и вместо этого сосредоточьтесь на том, как ваше решение принесет пользу лично вам", - сказала бихевиорист и доцент Корнелльского университета Сунита Сах в статье для CNBC.
Так, например, отказ от дополнительной работы, когда у вас уже полный график, не делает вас ленивым или плохим командным игроком.
"Это показывает, что вы цените свою долгосрочную производительность и психическое здоровье. И если вы сосредоточитесь на том, чтобы оказать услугу себе, а не кому-то другому, вам может быть намного проще сказать "нет", - говорит она
Как правильно отказать, чтобы никого не обидеть
Вы можете использовать несколько ключевых фраз, чтобы помочь смягчить удар, — написала Джульет Фант, автор книги "Минута на размышления".
- "Могу ли я взять день, чтобы ответить вам?"
- "Я могу сделать это для вас в этот раз, но я не могу делать это для вас каждый раз.
- "Мне это не подходит ..."
- "Я не могу, но готов предложить другой вариант".
- "Сейчас это я не могу это сделать, но давайте запланируем это на будущее".
Что бы вы ни говорили, сохраняйте тон, объясните свою причину и предложите другой способ выполнить задачу, рекомендовала эксперт по коммуникациям Джессика Чен в своей книге "Умный, а не громкий".
И помните, что простое "нет" — это полное утверждение, отметила Фант: вы всегда можете просто "высказать это и больше ничего не говорить".
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