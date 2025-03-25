Яичница по-французски получится суперкремовой, если к ней добавить один ингредиент, отмерив необходимое его количество. Важно точно соблюсти пропорции, чтобы блюдо получилось, сообщает Express.
Большинство людей, готовя яичницу, взбивают яйца и молоко, а затем добавляют соль и перец. Однако вкус этого блюда можно улучшить, отмерив точное количество одного ингредиента. Речь идет о сливках.
Кулинарные эксперты Fusion Craftiness утверждают, что для яичницы из трех яиц нужно взять 2 столовые ложки сливок. Они также добавляют в блюдо лук-шнитт, но, отмечают, можно обойтись и без него.
Ингредиенты для кремовой яичницы по-французски
3 яйца;
1 столовая ложка сливочного масла;
2 столовые ложки сливок;
2 столовые ложки измельченного лука-шнитт;
соль и перец
Способ приготовления
1. К взбитым яйцам добавить нарезанное кубиками масло.
2. Вылейте яйца на холодную сковороду и готовьте на медленном огне.
3. Когда яичница будет полуготовой, добавьте лук, соль, перец и сливки.
4. Постоянно помешивайте, пока яйца не будут полностью готовы. Следите, чтобы они оставались нежными и не пересушивались.
Отмечается, что согласно многим рецептам именно медленное приготовление яиц обеспечивает наилучший результат.
Ранее УНИАН рассказывал, когда нужно солить яичницу. Несмотря на простоту приготовления этого завтрака, шеф-повара, домохозяйки и диетологи спорят о том, когда именно нужно солить яйца.
Некоторые считают, что добавление соли в яйца перед их приготовлением разжижает белок, из-за чего конечный продукт становится жестким и резиновым. Другие же говорят, что добавление соли перед приготовлением делает яичницу более приправленной и ароматной.
Между тем, по словам экспертов, добавление соли во время взбивания сырых яиц может сделать яичницу лучшей и самой вкусной.