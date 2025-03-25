Также важно важно медленно готовить яичницу, чтобы она оставалась нежной.

Яичница по-французски получится суперкремовой, если к ней добавить один ингредиент, отмерив необходимое его количество. Важно точно соблюсти пропорции, чтобы блюдо получилось, сообщает Express.

Большинство людей, готовя яичницу, взбивают яйца и молоко, а затем добавляют соль и перец. Однако вкус этого блюда можно улучшить, отмерив точное количество одного ингредиента. Речь идет о сливках.

Кулинарные эксперты Fusion Craftiness утверждают, что для яичницы из трех яиц нужно взять 2 столовые ложки сливок. Они также добавляют в блюдо лук-шнитт, но, отмечают, можно обойтись и без него.

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Ингредиенты для кремовой яичницы по-французски

3 яйца;

1 столовая ложка сливочного масла;

2 столовые ложки сливок;

2 столовые ложки измельченного лука-шнитт;

соль и перец

Способ приготовления

1. К взбитым яйцам добавить нарезанное кубиками масло.

2. Вылейте яйца на холодную сковороду и готовьте на медленном огне.

3. Когда яичница будет полуготовой, добавьте лук, соль, перец и сливки.

4. Постоянно помешивайте, пока яйца не будут полностью готовы. Следите, чтобы они оставались нежными и не пересушивались.

Отмечается, что согласно многим рецептам именно медленное приготовление яиц обеспечивает наилучший результат.

Ранее УНИАН рассказывал, когда нужно солить яичницу. Несмотря на простоту приготовления этого завтрака, шеф-повара, домохозяйки и диетологи спорят о том, когда именно нужно солить яйца.

Некоторые считают, что добавление соли в яйца перед их приготовлением разжижает белок, из-за чего конечный продукт становится жестким и резиновым. Другие же говорят, что добавление соли перед приготовлением делает яичницу более приправленной и ароматной.

Между тем, по словам экспертов, добавление соли во время взбивания сырых яиц может сделать яичницу лучшей и самой вкусной.

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