Теплые пикантные булочки – лучшая закуска для праздничного ужина или способ побаловать себя в выходные. Как пишет Express, звестный шеф-повар Мэри Берри поделилась быстрым и простым рецептом пикантных булочек с сыром и клюквой, которые невероятно легко приготовить дома самостоятельно.
Этот простой рецепт требует всего около 10 минут на подготовку, после чего булочки отправляются в духовку на восемь минут, то есть их можно быстро приготовить с нуля за 20 минут.
Главный секрет приготовления этих булочек, по словам шеф-повара, - не переусердствовать с тестом, чтобы булочки не стали жесткими.
Ингредиенты:
- 125 г муки
- 30 г масла (размягченного и нарезанного кубиками)
- Половина чайной ложки разрыхлителя
- 55 г сыра пармезан (тертого)
- Одна чайная ложка горчичного порошка
- Одна столовая ложка шалфея
- Одно яйцо (взбитое)
- Две столовые ложки молока
- 150 г сыра с плесенью
- Две чайные ложки клюквенного соуса
- Небольшой пучок листьев петрушки (для украшения)
- Соль и перец
Метод:
- Для начала разогрейте духовку до 200 °C (конвекция 180 °C или газовая отметка 6), а затем застелите противень бумагой для выпечки.
- Высыпьте муку, разрыхлитель и масло в миску. Разотрите масло пальцами, пока смесь не станет похожа на панировочные сухари.
- Добавьте пармезан, горчичный порошок и шалфей и тщательно перемешайте. Затем приправьте солью и перцем.
- Смешайте молоко и взбитое яйцо в отдельной миске, а затем добавьте в мучную смесь.
- Замесите мягкое тесто. Аккуратно положите тесто на посыпанную мукой поверхность стола, вымесите его, а затем раскатайте до толщины в один-два сантиметра.
- Нарежьте тесто на кружочки диаметром 3 см. У вас должно получиться около 35 мини-булочек.
- Положите булочки на подготовленный противень и смажьте верх молоком. Выпекайте булочки в духовке примерно восемь минут, пока они полностью не поднимутся и не станут бледно-золотистого цвета.
- После того, как они будут готовы, достаньте их из духовки и поставьте на решетку остывать. Затем разрежьте каждую булочку пополам и намажьте сверху сыром с плесенью.
- Снова поставьте булочки в духовку примерно на две-три минуты, чтобы сыр расплавился. Затем достаньте духовку и добавьте немного клюквенного соуса и небольшой листик петрушки.
- Ваши аппетитные сырные булочки готовы к подаче, и их лучше всего есть, пока они еще теплые.
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