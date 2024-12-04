Эти булочки станут изюминкой празднчного стола/ Колаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Теплые пикантные булочки – лучшая закуска для праздничного ужина или способ побаловать себя в выходные. Как пишет Express, звестный шеф-повар Мэри Берри поделилась быстрым и простым рецептом пикантных булочек с сыром и клюквой, которые невероятно легко приготовить дома самостоятельно.

Этот простой рецепт требует всего около 10 минут на подготовку, после чего булочки отправляются в духовку на восемь минут, то есть их можно быстро приготовить с нуля за 20 минут.

Главный секрет приготовления этих булочек, по словам шеф-повара, - не переусердствовать с тестом, чтобы булочки не стали жесткими.

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Ингредиенты:

  • 125 г муки
  • 30 г масла (размягченного и нарезанного кубиками)
  • Половина чайной ложки разрыхлителя
  • 55 г сыра пармезан (тертого)
  • Одна чайная ложка горчичного порошка
  • Одна столовая ложка шалфея
  • Одно яйцо (взбитое)
  • Две столовые ложки молока
  • 150 г сыра с плесенью
  • Две чайные ложки клюквенного соуса
  • Небольшой пучок листьев петрушки (для украшения)
  • Соль и перец

Метод:

  1. Для начала разогрейте духовку до 200 °C (конвекция 180 °C или газовая отметка 6), а затем застелите противень бумагой для выпечки.
  2. Высыпьте муку, разрыхлитель и масло в миску. Разотрите масло пальцами, пока смесь не станет похожа на панировочные сухари.
  3. Добавьте пармезан, горчичный порошок и шалфей и тщательно перемешайте. Затем приправьте солью и перцем.
  4. Смешайте молоко и взбитое яйцо в отдельной миске, а затем добавьте в мучную смесь.
  5. Замесите мягкое тесто. Аккуратно положите тесто на посыпанную мукой поверхность стола, вымесите его, а затем раскатайте до толщины в один-два сантиметра.
  6. Нарежьте тесто на кружочки диаметром 3 см. У вас должно получиться около 35 мини-булочек.
  7. Положите булочки на подготовленный противень и смажьте верх молоком. Выпекайте булочки в духовке примерно восемь минут, пока они полностью не поднимутся и не станут бледно-золотистого цвета.
  8. После того, как они будут готовы, достаньте их из духовки и поставьте на решетку остывать. Затем разрежьте каждую булочку пополам и намажьте сверху сыром с плесенью.
  9. Снова поставьте булочки в духовку примерно на две-три минуты, чтобы сыр расплавился. Затем достаньте духовку и добавьте немного клюквенного соуса и небольшой листик петрушки.
  10. Ваши аппетитные сырные булочки готовы к подаче, и их лучше всего есть, пока они еще теплые.

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