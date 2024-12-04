Вам понадобится 10 минут на подготовку и 8 минут на выпечку.

Теплые пикантные булочки – лучшая закуска для праздничного ужина или способ побаловать себя в выходные. Как пишет Express, звестный шеф-повар Мэри Берри поделилась быстрым и простым рецептом пикантных булочек с сыром и клюквой, которые невероятно легко приготовить дома самостоятельно.

Этот простой рецепт требует всего около 10 минут на подготовку, после чего булочки отправляются в духовку на восемь минут, то есть их можно быстро приготовить с нуля за 20 минут.

Главный секрет приготовления этих булочек, по словам шеф-повара, - не переусердствовать с тестом, чтобы булочки не стали жесткими.

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Ингредиенты:

125 г муки

30 г масла (размягченного и нарезанного кубиками)

Половина чайной ложки разрыхлителя

55 г сыра пармезан (тертого)

Одна чайная ложка горчичного порошка

Одна столовая ложка шалфея

Одно яйцо (взбитое)

Две столовые ложки молока

150 г сыра с плесенью

Две чайные ложки клюквенного соуса

Небольшой пучок листьев петрушки (для украшения)

Соль и перец

Метод:

Для начала разогрейте духовку до 200 °C (конвекция 180 °C или газовая отметка 6), а затем застелите противень бумагой для выпечки. Высыпьте муку, разрыхлитель и масло в миску. Разотрите масло пальцами, пока смесь не станет похожа на панировочные сухари. Добавьте пармезан, горчичный порошок и шалфей и тщательно перемешайте. Затем приправьте солью и перцем. Смешайте молоко и взбитое яйцо в отдельной миске, а затем добавьте в мучную смесь. Замесите мягкое тесто. Аккуратно положите тесто на посыпанную мукой поверхность стола, вымесите его, а затем раскатайте до толщины в один-два сантиметра. Нарежьте тесто на кружочки диаметром 3 см. У вас должно получиться около 35 мини-булочек. Положите булочки на подготовленный противень и смажьте верх молоком. Выпекайте булочки в духовке примерно восемь минут, пока они полностью не поднимутся и не станут бледно-золотистого цвета. После того, как они будут готовы, достаньте их из духовки и поставьте на решетку остывать. Затем разрежьте каждую булочку пополам и намажьте сверху сыром с плесенью. Снова поставьте булочки в духовку примерно на две-три минуты, чтобы сыр расплавился. Затем достаньте духовку и добавьте немного клюквенного соуса и небольшой листик петрушки. Ваши аппетитные сырные булочки готовы к подаче, и их лучше всего есть, пока они еще теплые.

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