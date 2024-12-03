Горячий шоколад с маршмеллоу - это уютный зимний напиток, который согреет даже в самый холодный вечер и улучшит настроение.
"Этот роскошный горячий шоколад с зефиром - настоящее наслаждение для любителей шоколада. Используйте темный или молочный шоколад в зависимости от того, насколько он вам нравится", - указывается на BBC Food.
Как отмечается, по этому рецепту получается четыре кружки или шесть чашек горячего шоколада.
Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:
- молоко - 600 мл;
- жирные сливки - 142 мл;
- измельченный шоколад - 100 г.
Налейте в кастрюлю или сотейник молоко, двойные сливки и измельченный шоколад. Осторожно доведите до кипения, помешивая до однородности. Подавайте в отдельных чашках или кружках, посыпав мини-зефиром и небольшим количеством тертого шоколада.
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