По этому рецепту получается четыре кружки или шесть чашек горячего шоколада.

Горячий шоколад с маршмеллоу - это уютный зимний напиток, который согреет даже в самый холодный вечер и улучшит настроение.

"Этот роскошный горячий шоколад с зефиром - настоящее наслаждение для любителей шоколада. Используйте темный или молочный шоколад в зависимости от того, насколько он вам нравится", - указывается на BBC Food.

Как отмечается, по этому рецепту получается четыре кружки или шесть чашек горячего шоколада.

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Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

молоко - 600 мл;

жирные сливки - 142 мл;

измельченный шоколад - 100 г.

Налейте в кастрюлю или сотейник молоко, двойные сливки и измельченный шоколад. Осторожно доведите до кипения, помешивая до однородности. Подавайте в отдельных чашках или кружках, посыпав мини-зефиром и небольшим количеством тертого шоколада.

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