Ее можно готовить с любыми начинками и комбинировать с различными соусами.

Шеф-повар, автор кулинарного справочника "Что я ел на завтрак" Эмили Скотт соединила традиционную индийскую закуску самоса и классный английский завтрак, чем покорила сеть.

"Представляю мои самосы на завтрак: хрустящие кусочки фило, наполненные печеной фасолью, колбасой, омлетом и беконом. Вы можете добавить любые начинки для завтрака, которые вам нравятся - попробуйте добавить коричневые оладьи, грибы, черный пудинг, вареные помидоры... возможности безграничны", - заявила она Mirror.

Творчески созданное блюдо получило положительные отзывы от заядлых любителей завтрака в Интернете, которые аплодировали Эмили за ее "гениальную идею". Для приготовления возьмите:

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тесто фило - пару листов;

консервированная фасоль - 220 г;

вареные сосиски - 4 шт;

жареные взбитые яйца - 4 шт;

жареный бекон - 100 г;

сливочное масло.

Соедините сосиски, яйца, фасоль и бекон в однородную начинку. Далее сложите лист теста фило пополам, а затем разрежьте на четыре полоски одинакового размера. Повторите этот процесс с другим куском фило, чтобы всего у вас было восемь полосок.

Возьмите одну полоску теста и загните нижний угол, а затем загните его обратно, чтобы сформировать карман. Продолжайте наполнять карман начинкой для завтрака, но не переполняйте его.

Сверните оставшееся тесто поверх начинки, чтобы создать треугольную форму, смазав края немного растопленного сливочного масла, чтобы оно прилипло. Повторите то же самое для оставшихся полосок теста.

Предварительно разогрейте свою фритюрницу до 180C - или выпекайте в духовке при 180C/200C.

Поместите самосу в корзину аэрофритюрницы или на выстланный противень. Тщательно смажьте самосу растопленным сливочным маслом, затем обжарьте в течение 10-12 минут или запекайте в духовке 12-14 минут.

Обязательно переверните ее на вторую сторону, чтобы она равномерно пропеклась с обеих сторон. Затем подавайте с любыми соусами на ваш вкус.

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