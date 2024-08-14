Этот десерт требует терпения, одна результат превосходит ожидания.

Известный шеф-повар Джейми Оливер поделился своим новым рецептом - булочки с яблоками и корицей. Они получаются невероятно ароматными и воздушными.

"Булочки с ирисками, яблоками и корицей... честно говоря, я даже не думаю, что мне нужно говорить больше, чем это", - сказал он на видео, пробуя приготовленное лакомство.

Впоследствии Оливер поделился рецептом булочек на своем сайте. Для их приготовления понядобятся:

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крепкая белая мука - 500 г + для присыпки;

сухие дрожжи - 7 г;

масло для смазывания;

сушеные кусочки яблок - 100 г;

яблоки - 4 шт;

молотая корица - 1 ст.л.;

ванильная паста - 1 ст.л.;

сахар - 100 г + дополнительно для посыпки;

сливочное масло - 100 г.

Просейте муку в большую миску. Далее сделайте в центре углубление. Смешайте в чашке 300 мл теплой воды и дрожжи. Оставьте их на пару минут, а затем медленно влейте в муку, помешивая смесь ложкой.

Переложите тесто на присыпанную мукой столешницу и хорошо вымесите его в течение примерно десяти минут, пока оно не станет гладким и эластичным.

После замешивания слегка смажьте миску маслом и верните туда тесто, накрыв его чистым влажным полотенцем. Найдите укромное место, чтобы тесто подходило в течение часа или пока не увеличится вдвое.

Тем временем мелко нарежьте сушеные кусочки яблок. Затем очистите свежие яблоки от кожуры и тоже нарежьте. Смешайте свежие и сушеные яблоки с корицей, ванильной эссенцией и сахаром в миске, чтобы смешать вкусы.

Когда тесто подойдет, его нужно растянуть на смазанную маслом рабочую поверхность, чтобы сформировать прямоугольник размером 30 см х 50 см. Мягкое сливочное масло следует равномерно распределить по тесту, а затем сверху разложить яблоки с сахаром и оставшийся сок.

Начиная с ближайшей к вам длинной стороны, скатайте тесто в колбаску и разрежьте на 12 одинаковых частей. Сковородку или форму с антипригарным покрытием диаметром 28 см смажьте маслом и немного посыпьте сахаром. Булочки нужно положить в сковороду, накрыть чистым влажным полотенцем и оставить в теплом месте, пока они снова не увеличатся вдвое.

Духовку следует предварительно разогреть до 180 градусов (газ - 4). Булочки следует посыпать немного сахаром и выпекать в нижней части духовки в течение 30 минут или пока они не станут золотистыми и липкими. Для подачу выверните их на доску низом вверх.

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