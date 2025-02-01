Это сытное и универсальное блюдо готовится легко и быстро.

Фуд-стилист и разработчик рецептов Энди Лян посоветовал китайский способ, как приготовить идеальный жареный рис, который будет в 10 раз лучше того, что вы когда-либо пробовали, пишет журнал Parade.

Он признался, что такой рис готовила его мама, и "звезда" среди ингредиентов в данном рецепте - китайская колбаса. Кроме нее, вам понадобится: рис, яйца, соль, сахар, масло, чеснок, зеленый лук, замороженный горошек, соевый соус, рыбный соус, кунжутное масло, порошок куриного бульона и молотый белый перец.

Идеальный жареный рис - китайский способ приготовления

Эксперт посоветовал начать с того, чтобы подготовить все ингредиенты перед приготовлением. Далее:

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взбейте яйца с солью, сахаром и обжарьте их на хорошо разогретом воке в большом количестве масла, после чего отложите в сторону;

обжарьте в воке нарезанную кубиками китайскую колбасу с зеленым луком и чесноком;

добавьте к колбасе рис и помешивайте его во время жарки так, чтобы не было комков;

добавьте соусы, порошок куриного бульона, перец, замороженный горошек, обжаренные заблаговременно яйца и продолжайте жарить до готовности.

Перед подачей на стол, для усиления вкуса и аромата эксперт рекомендует посыпать рис мелконарезанным зеленым луком.

Напомним, ранее УНИАН публиковл ТОП-3 лучших рецепта плова.

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