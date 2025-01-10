Эти два вида риса отличаются текстурой, вкусом и ароматом.

Рис басмати и рис жасмин - два вида длиннозернистого риса, которые одинаково вкусны, ароматны и выступают в качестве основы для множества блюд. Однако эти два сорта риса имеют ключевые различия, которые влияют на их использование в кулинарии. SimplyRecipes поинтересовался у фермеров, шеф-поваров и кулинарных экспертов, можно ли взаимозаменять эти два вида риса, и для каких блюд каждый из них подходит лучше всего.

Разница между рисом басмати и рисом жасмин

И рис жасмин, и рис басмати — это ароматный длиннозернистый рис, однако они отличаются во многих отношениях, включая происхождение, текстуру, аромат и вкус.

"Чем короче рис, тем более липким он будет при приготовлении, в то время как длиннозернистые сорта, такие как басмати и жасмин, как правило, будут легкими и рассыпчатыми", - говорит фермер Брита Лундберг.

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"Главное различие между жасмином и басмати заключается в том, что в первом содержится больше амилопектина, тогда как во втором — больше амилозы", — объясняет Лила Пуньяратабандху, автор нескольких тайских кулинарных книг. - "А поскольку амилопектин — это полисахарид, который придает рису липкость и нежность, зерна жасмина при приготовлении мягче и липче, чем басмати".

Также рис жасмин, как правило, имеет легкий цветочный аромат, в то время как басмати имеет ореховый, похожий на попкорн аромат, говорит Лундберг. Она добавляет, что рис жасмин имеет слегка сладковатый, маслянистый вкус, в то время как рис басмати известен своим тонким ореховым привкусом.

Как традиционно подают жасмин и рис басмати

Хотя некоторые люди связывают рис жасмин исключительно с тайской едой, его подают не только в тайской кухне. Это один из многих видов риса, традиционно употребляемых с вьетнамской едой.

В то же время рис басмати больше связан с индийской едой, а также является популярным в пакистанской, других южноазиатских и многих ближневосточных кухнях.

Способность басмати впитывать вкус делает его прекрасным для блюд, в которых рис готовится в ароматном бульоне, например, для плова.

Можно ли заменить басмати рисом жасмин и наоборот?

Лила Пуньяратабандху отмечает, что во многих случаях это зависит от традиционных и культурных предпочтений (например, люди обычно едят тайское карри с жасмином или индийское карри с басмати).

"Однако в блюдах, которые ассоциируются с определенной текстурой риса, замена одного на другой, скорее всего, приведет к неблагоприятным результатам. Например, вы не получите привычную, мягкую, бархатистую текстуру, которую вы ожидаете от тайской рисовой каши из басмати. Аналогично, использование жасмина для приготовления индийского бирьяни сделает блюдо более липким, чем обычно", - отмечает она.

Ранее диетолог посоетовал ограничить употребление белого риса, быстрого приготовления и ароматизированных рисовых смесей. Вместо этого лучше переключиться на бурый рис, киноа, дикий рис и рис из цветной капусты.

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