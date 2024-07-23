Если кто-то пренебрегает вашими чувствами или высмеивает ваши опасения, это не просто красный флаг – это мигающий неоновый знак.

Как известно, действия говорят громче слов. Вы можете думать, что отлично разбираетесь в людях, но давайте посмотрим правде в глаза: все мы когда-то были одурачены чьим-то дружелюбным поведением, а потом узнавали, что человек на самом деле нас недолюбливает.

Как пришет Hackspirit, не всегда легко определить, что кто-то не является вашим поклонником, особенно если он умеет это скрывать. Но есть тонкие признаки того, что вы нравитесь кому-то не так сильно, как вам кажется.

1. Человек чрезмерно вежлив, но в его словах есть "холодок"

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Вы когда-нибудь замечали, что некоторые люди могут быть очень вежливыми, но при этом заставляют вас чувствовать себя так, будто вы находитесь в Арктике?

Дело вот в чем. Вежливость – это социальная норма, и ей легко следовать. Но теплота? Она исходит от искреннего чувства симпатии и уважения к другому человеку.

Если кто-то всегда радушен, но никогда не проявляет к вам настоящего тепла или интереса, это может быть тонким признаком того, что он не самый большой ваш поклонник.

Разумеется, речь не идет о том, что все должны быть вашими лучшими друзьями. Но отсутствие тепла от человека, который всегда рядом с вами, может быть тревожным сигналом, на который стоит обратить внимание. Помните, что дело не только в том, что они говорят, но и в том, как они это говорят.

2. Человек никогда не идет на контакт первым

Вы когда-нибудь были в дружбе, где инициатором контакта всегда были вы? Это истощает.

Если кто-то никогда не выходит на связь первым, это может быть признаком того, что он не заинтересован в отношениях настолько сильно, как вы. Это не обязательно означает, что вы им не нравитесь, но это определенно красный флаг, который не стоит игнорировать.

В конце концов, дружба – это улица с двусторонним движением. Если вся работа лежит на вас, самое время сделать паузу и пересмотреть, стоит ли продолжать эти отношения.

3. Человек кажется отвлеченным, когда вы говорите

Представьте себе: вы рассказываете о чем-то, чем увлечены, и замечаете, что собеседник вас не слушает. Его глаза блуждают, он проверяет свой телефон или, что еще хуже, зевает.

У каждого из нас бывают дни или моменты, когда мысли нас отвлекают. Но если это постоянная тенденция, это может быть не просто невинная нехватка внимания.

Если друг не может уделить вам все свое внимание, когда вы говорите, это может быть признаком того, что он не ценит ваши мысли или то, что вы хотите сказать. И это не просто неуважительно – это также может указывать на то, что вы просто не нравитесь им как личность.

Так что в следующий раз, когда вы поймаете человека, постоянно поглядывающего на часы или телефон во время разговора, обратите внимание. Это может быть одним из тех тонких признаков, что вы им не нравитесь так сильно, как может показаться по их улыбке.

4. Человек избегает разговоров на личные темы

Вы когда-нибудь пытались поговорить с кем-то по душам, а ваш собеседник лишь менял тему или давал расплывчатые ответы? Если кто-то постоянно избегает личных разговоров, это может быть признаком того, что он не хочет углублять отношения.

Не подумайте, что каждый должен раскрывать свои самые сокровенные тайны, чтобы показать, что вы ему нравитесь. Но делиться личными историями, мыслями и чувствами – то естественная часть построения связи с человеком.

Если человек всегда держит все на поверхности, несмотря на ваши попытки заглянуть глубже, это может быть связано с тем, что он не заинтересован в том, чтобы узнать вас лучше. Возможно, он просто сдержан или замкнут, но если такое поведение постоянно, стоит задуматься о том, что, возможно, вы не так нравитесь собеседнику, как вы думаете.

5. Человек редко радуется за вас

Вспомните, когда вы в последний раз делились с этим человеком хорошими новостями. Дошла ли улыбка до глаз? Или она казалась немного выдавленной из себя?

Тот, кому вы нравитесь, будет искренне радоваться вашим успехам и достижениям. Такие люди будут радоваться вместе с вами, подбадривать вас, и их счастье будет заметно по их реакции.

Но если они постоянно преуменьшают ваши победы, дают вялые ответы или быстро меняют тему разговора, это может быть признаком того, что они не искренне рады за вас.

Это не только признак ревности – это также может свидетельствовать о том, что вы не нравитесь им так сильно, как они притворяются. В конце концов, трудно искренне радоваться за человека, который тебе не нравится, каким бы хорошим актером ты ни был.

6. Человек не включает вас в свои планы

Представьте: наступают выходные, вы листаете социальные сети, и вот оно – групповое фото ваших друзей, веселящихся без вас. В такие момены чувствуешь себя паршиво, будто находишься в стороне.

Запомните: ваша ценность не определяется тем, включает ли кто-то вас в свои планы. Однако если человек постоянно исключает вас из своих социальных мероприятий или встреч, это может быть признаком того, что ему не нравится ваше общество так сильно, как он об этом говорит.

Это не значит, что вы должны делать поспешные выводы при первых признаках того, что вас не замечают. Но если это происходит постоянно, это может быть тонким признаком того, что они любят вас не так сильно, как кажется.

Помните, что настоящие друзья стараются привлечь вас к себе, потому что им искренне нравится ваше общество. Вы заслуживаете того, чтобы рядом с вами были люди, которые ценят вас за то, что вы есть.

7. Человек часто пренебрегает вашими чувствами

Любые отношения – будь то дружба, романтические отношения или даже профессиональная связь – строятся на уважении. И ключевой частью этого уважения является признание чувств друг друга.

Если кто-то пренебрегает вашими чувствами, высмеивает ваши опасения или постоянно не признает ваши эмоции, это не просто красный флаг – это мигающий неоновый знак.

Тот, кто любит и уважает вас, будет принимать во внимание ваши чувства, даже если не понимает их до конца. Так что если вы обнаружите, что кто-то постоянно пренебрегает вашими чувствами, это может быть самым явным признаком того, что вы ему не нравитесь так сильно, как он показывает. Помните, что вы заслуживаете большего.

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