Если все замолкают, когда вы заходите, или меняют тему разговора - это повод задуматься, не сплетничают ли о вас за вашей спиной.

Люди сплетничают по многим причинам. Кто-то завидует вашему успеху, внешнему виду или достижениям, а кто-то просто находит удовольствие в том, чтобы поговорить о других за их спиной.

Но можно ли вычислить коллегу или "друга", который рассказывает о вас другим? Конечно, можно. Портал Hack Spirit рассказывает о 11 признаках, которые демонстрируют в своем поведении сплетники

1) Чрезмерное дружелюбие

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Чрезмерная вежливость может означать, что человек слишком старается быть милым с вами в лицо, а сплетничает за вашей спиной.

2) Преувеличенные реакции

Идея состоит в том, чтобы создать зрелище, большую суету или отвлечь внимание от реальной проблемы - сплетен. Такие люди надеются, что вы сосредоточитесь на драме, которую они создают, вместо того, чтобы подвергать сомнению сплетни, в которых они участвуют.

3) Непоследовательные истории

Сплетники часто рассказывают одну историю вам, а другую - кому-то другому. Если их истории не совпадают, это означает, что они жонглируют различными версиями сплетен. Несогласованность показывает, что они не откровенны с вами и, возможно, сплетничают за вашей спиной.

4) Шепот и тихие разговоры

Когда люди разговаривают тихо или тайно, это может означать, что они создают небольшой клуб без вас. Они намеренно скрывают от вас информацию, заставляя вас чувствовать себя обделенным. Хотя, конечно, если люди говорят без вас, это не всегда значит, что они говорят о вас.

5) Внезапная тишина

Если все замолкают, как только вы входите, это не просто совпадение. Они что-то скрывают, быстро меняя тему, чтобы вы не уловили.

6) Избегание зрительного контакта

Когда люди не смотрят вам в глаза, это не просто застенчивость. Некоторые чувствуют вину за то, что говорили о вас, и не могут честно смотреть вам в глаза.

7) Фальшивые улыбки

То же самое можно сказать и о фальшивых улыбках. За ними может скрываться негатив или критика, особенно если речь идет о сплетнях.

8) Неестественный язык тела

Если вы замечаете суетливость, скрещенные руки или отворачивание, вы, по сути, становитесь свидетелем физических проявлений внутреннего беспокойства. Эти невербальные сигналы предполагают, что все, что было сказано о вас, оказывает значительное влияние на эмоциональное состояние собеседника.

9) Изменение темы разговора

Если люди внезапно меняют тему разговора, когда вы приближаетесь, они пытаются вести себя нормально и скрыть тот факт, что они только что обсуждали что-то о вас.

10) Исключение

Когда вас постоянно вычеркивают из планов или групп, это означает, что социальная динамика меняется, и сообщение звучит так: "мы здесь поговорили, и ты нам сейчас не очень по нраву". Когда вас игнорируют, это форма пассивно-агрессивного поведения, выражающая неодобрение без прямой конфронтации.

Попробуйте открыто и честно поговорить с вовлеченными людьми. Спросите их о возможных недоразумениях и поделитесь своими чувствами.

11) Взгляды

Взгляды тоже являются формой коммуникации, способом для человека выразить свой негатив, не озвучивая его.

Таким образом, осуждающие взгляды могут выражать негативное мнение о вас, ничего не говоря. Они заставляют вас чувствовать себя под пристальным взглядом или под микроскопом, а негативные чувства, стоящие за ними, вероятно, проистекают из сплетен или мыслей, которые они сформировали о вас.

Если сплетни вызывают у вас серьезные проблемы, вовлеките посредника или кого-то нейтрального, кто может помочь в этой ситуации. Сообщите людям, что распространение слухов или сплетен неприемлемо и что вы ожидаете от уважительного и открытого общения.

Ранее УНИАН писал о 10 фразах, которые указывают на манипулятора.

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