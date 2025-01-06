Она отметила, что родители, которые говорят "да" своим детям слишком часто, на самом деле оказывают им медвежью услугу в долгосрочной перспективе.

Сказать "нет" своему ребенку - это важный способ показать ему, что родители его любят.

Такое мнение высказала детский психолог Бекки Кеннеди, получившая образование в Колумбийском университете, пишет CNBC. Она отметила, что родители, которые говорят "да" своим детям слишком часто - будь то рефлекторно или в попытке избежать истерик - на самом деле оказывают им медвежью услугу в долгосрочной перспективе.

Она объяснила, что уступая слишком легко, родители могут нарушить границы, которые помогают детям научиться правильному, уважительному поведению.

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"Да, важно помочь детям почувствовать, что их желания и потребности ценятся..., но на самом деле, для детей становится почти опасным путать то, что их ценят, с получением того, чего они хотят", - сказала специалист.

Дискомфорт от того, что им говорят "нет", помогает детям научиться справляться с разочарованием и развивать терпение, сказала Кеннеди. Дети, у которых нет этих черт, могут испытывать трудности с развитием амбиций и мотивации, которые им понадобятся, чтобы быть счастливыми и успешными во взрослой жизни.

Кеннеди, советует родителям держаться твердо и быть последовательными.

"Но две самые важные задачи любого родителя - это установление разумных границ для детей, чтобы обеспечить их безопасность и научить важным жизненным навыкам, а также подтверждение их чувств, чтобы построить доверие и помочь им научиться регулировать свои эмоции", - отметила психолог.

Рассматривая каждое трудное "нет" как достижение, а не как что-то, чего следует бояться, может облегчить задачу, отметила она. "Всякий раз, когда ребенок реагирует негативно, переходите ко второй фазе - подтверждению его чувств, выслушивая его и предлагая поддержку. Эта часть часто сводится к трем словам: "Я верю тебе"", - сказала Кеннеди.

Затем вернитесь к первой фазе и укрепите границу. Простой, повторяющийся процесс помогает построить доверие и устанавливает ожидания для детей, все это способствует их эмоциональному развитию, сказала Кеннеди.

Она добавила, что этот процесс "чрезвычайно важен для навыков взрослой жизни". "Потому что, если мы объединяем чувство желанности и ценности с получением того, что мы хотим, мы фактически настраиваем нашего ребенка на то, чтобы он был справедливо правомочен в мире. А это не то, чего мы хотим", - заключила психолог.

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