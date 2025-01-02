Психолог объяснил, как на самом деле выглядит жизнь без детей

Каждый человек сам решает - иметь детей или нет.

Вопрос о том, иметь детей или нет, может стать главным в этом веке. Конечно, независимо от того, по какую сторону забора вы находитесь, это решение остается сугубо личным.

Доктор философии, американский психолог Марк Треверс в своей статье для Forbes пишет, что создание семьи - один из самых важных и значимых выборов в жизни человека. Мы живем в период, когда люди заводят детей не только из-за ожиданий общества, но мы не можем игнорировать тот факт, что все больше людей решают не заводить детей.

Исследование, проведенное в статье 2024 года, опубликованной Американской психологической ассоциацией, говорит о том, что этому есть несколько причин. Эти факторы варьируются от экономического спада до опасений за будущее политики.

Видео дня

Для многих людей решение жить без детей может помочь радикально переосмыслить цель жизни. В то время как многие обсуждают, как это может повлиять на душевное состояние человека, мало кто обсуждает практические последствия такого решения.

Финансовая свобода

Исследование Pew Research Center 2024 показало, что большинство взрослых, не имеющих детей, утверждают, что отказ от родительства делает их финансовые мечты вполне достижимыми. 61% взрослых утверждают, что отсутствие детей позволяет им делать со своими деньгами все, что они хотят.

Ваше время принадлежит вам

Согласно статье, опубликованной в 1997 году в Корнельском университете, 57 661 час в среднем требуется для воспитания двоих детей до 18 лет. Большинство людей, имеющих детей, считают, что это время потрачено с пользой, но это все равно очень много времени.

Имея больше времени для концентрации на себе, вы можете продвигаться по карьерной лестнице, путешествовать по миру, заниматься личными проектами, поддерживать глубокие отношения с семьей и друзьями и посвящать время саморазвитию.

Вы можете потерять связи

Понимание и уважение различных жизненных путей - важная часть жизни в обществе. Независимо от того, задумываетесь ли вы о детях или нет, самым важным фактором является осознанный, информированный выбор, который соответствует вашим ценностям и устремлениям.

Однако выбор в пользу бездетности не лишен социальных проблем. Социальные круги часто вращаются вокруг мероприятий, ориентированных на семью, что приводит к изоляции людей, не имеющих детей.

В исследовании 2009 года, проведенном компанией Facts, Views & Visions, говорится, как трудно бывает бездетным парам общаться с друзьями, у которых есть дети. Многие бездетные люди упоминают, что часто сталкиваются с негативными, хотя иногда и благонамеренными, комментариями во время встреч.

Общество может назвать вас эгоистом

Общественное осуждение остается серьезной проблемой для бездетных людей. Несмотря на меняющиеся взгляды, традиционные ожидания в отношении семьи сохраняются. Люди по-прежнему сомневаются в своих личных ценностях, зрелости и долгосрочных жизненных целях.

В статье BBC от 2021 года говорится, что компании зачастую более жестко относятся к своим бездетным сотрудникам. Таким людям могут давать меньше выходных или даже отказывать в повышении зарплаты, потому что начальство считает, что родителям больше нужны дополнительные деньги. Подобные ситуации могут расстраивать бездетных людей, которым может казаться, что их постоянно ставят в положение, когда они должны отстаивать свои жизненные решения.

Ранее УНИАН писал, что взрослые дети ненавидят своих родителей за эти методы воспитания.

Вас также могут заинтересовать новости: