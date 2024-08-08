Ему удалось похудеть, отказавшись от фастфуда и перейдя на более здоровые версии своих любимых блюд.

28-летний американец Ксавье всегда боролся со своим весом и провел много лет, пробуя причудливые диеты, которые лишь усугубили его нездоровые отношения с едой. В старших классах он похудел на 45 килограммов, однако потом снова набрал вес до 127.

В 2021 году он решил снова начать путь к снижению веса. Примерно за девять месяцев он сбросил 39 килограммов, а еще через несколько месяцев, после того как сделал перерыв в похудении, - еще 6.

Как рассказал мужчина в комментарии Business Insider, ему удалось похудеть, отказавшись от фастфуда и приготовив более здоровые версии своих любимых блюд. Благодаря этому он вошел в состояние естественного дефицита калорий.

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"При этом он старался не демонизировать конкретные продукты и не исключать целые группы продуктов, поскольку знал, что это нереально и вредно для здоровья. Вместо этого он ел более калорийные продукты в меру, заменял их менее калорийными, например, использовал сыр с низким содержанием жира, и выбирал продукты, которые позволяли ему дольше чувствовать себя сытым, например, макароны с высоким содержанием белка", - отмечает издание.

Он также записался в тренажерный зал и начал заниматься шесть дней в неделю. Его тренировки состояли из 30 минут кардио четыре раза в неделю и тяжелой атлетики шесть дней в неделю.

За несколько месяцев Ксавье сбросил около 50 фунтов, после чего его прогресс остановился. После этого он начал следить за калориями. Он использовал приложение для отслеживания питания и весы, чтобы вычислить количество калорий, необходимых для поддержания веса, и вычитал от 10 до 20%, чтобы рассчитать, сколько ему нужно есть, чтобы похудеть.

Поддержание веса - мужчина поделился лайфхаками

Теперь, когда он поддерживает свой вес и не пытается похудеть, Ксавье занимается меньше, но все равно старается делать 30 минут кардио в день, даже если это короткая прогулка по парку. Он также по-прежнему много готовит и теперь интуитивно знает, сколько он может съесть, чтобы не набрать вес, но не зацикливается на этом.

Эти привычки стали частью его образа жизни, что помогло ему поддерживать снижение веса в течение двух лет. У него бывают "дни обмана", и в отпуске он ест все, что хочет, не испытывая чувства вины, потому что знает, что вернется домой к здоровому образу жизни.

Но он подчеркнул, что для того, чтобы достичь этой стадии, ему потребовалось время и усилия. "Это образ жизни, а не диета, и я думаю, что для того, чтобы понять это, нужна практика", - сказал он.

Ранее УНИАН рассказывал историю Николаса Гарратта, который сумел похудеть на 200 фунтов (около 90 кг) за 4 года, руководствуясь четырьмя принципами.

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