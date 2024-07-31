Наибольший вес Николаса Гарратта составлял 181 килограмм - тогда ему было 15 лет.

Парень по имени Николас Гарратт сумел похудеть на 200 фунтов (около 90 кг) за 4 года. В интервью Today.com он рассказал, что всегда боролся со своим весом.

Наибольший вес Николаса составлял 400 фунтов (181 кг). Тогда парню было 15 лет. Он начал есть нездоровую пищу в 5 лет, и эта привычка привела к тому, что с годами он набирал лишние килограммы.

Столкнувшись с непрерывными издевательствами в школе, житель Великобритании был счастлив, когда из-за пандемии мир ушел на глобальный карантин.

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"Я почувствовал облегчение, когда произошел COVID, потому что мне не пришлось выходить из дома. Нам пришлось пойти на карантин, и я почувствовал облегчение от того, что мог просто сидеть дома и не видеть людей. Я выходил только ночью, когда стемнело", – делится Николас.

Подвергнутый издевательствам со стороны сверстников, Гарратт отвлекал себя перееданием и употреблением алкоголя. Едва способный без боли пройти квартал, он обратился к врачу, чтобы тот помог ему справиться с тревогой – но ему сказали, что у него есть риск сердечного приступа.

Решив измениться, Гарратт экспериментировал с экстремальным голоданием. Однако потеря веса без увеличения мышечной массы не успокоила его ненависти к себе.

"Я был очень недоволен. Я думал: "Я делал все это зря. Какой в этом смысл?" Я похудел, а под этим – просто уродливый человек, которым я все равно не хочу быть", – рассказал подросток.

Изменив свой подход к похудению, Гарратт прекратил голодание и в январе 2023 года записался в спортзал, поднимал веса. Кроме того, он придерживался часовых ежедневных прогулок на свежем воздухе или на беговой дорожке.

Подросток поделился четырьмя важными советами по похудению. Самый первый – считайте калории. Его приверженность к подсчету калорий имеет определенную научную поддержку. Исследование, опубликованное в прошлом году в Журнале Американской ассоциации сердца, показало, что подсчет калорий является более эффективным способом избавиться от нежелательных килограммов, чем голодание в течение определенных периодов.

Гарратт говорит, что он также обнаружил, что добавление овощей и салата к каждому приему пищи помогло ему чувствовать себя более сытым и довольным, сохраняя при этом дефицит калорий.

Второй совет заключается в том, что углеводы – это не зло. Хотя те, кто придерживается диеты, часто критикуют углеводы, Гарратт подчеркивает, что они не являются злом и, на самом деле, являются необходимым топливом для тренировок.

Этот совет перекликается с мнениями диетологов, которые считают, что тренировки следует начинать с углеводов, чтобы поддерживать энергию и максимизировать эффективность.

Используйте фитнес-приложения. Во многих из них есть возможность считать калории, отслеживать свой прогресс и тому подобное.

Кроме того, Гарратт советует помнить, что физические упражнения – это средство, которое поможет вам достичь результата. Парень называет изменение мышления самым большим фактором, который способствовал его достижениям. Он поощряет других к решительности: "Даже когда у вас нет мотивации заниматься физическими упражнениями, вы все равно можете быть решительно настроены пойти в спортзал".

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