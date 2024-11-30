В списке есть гречка и апельсины.

Диетолог и основатель The Helpful Dietitian Джессика Уилсон назвала восемь лучших источников углеводов, которые стоит употреблять на завтрак, если вы стараетесь похудеть.

"Когда дело доходит до завтрака, важно сделать выбор, который даст вам постоянную энергию, сохранит сытость и не допустит скачков сахара в крови… Выбор правильных продуктов, особенно углеводов с высоким содержанием клетчатки, задает тон продуктивному, энергичному дню", - отметила специалист в статье на eatthis.com.

Она напомнила, что углеводы являются предпочтительным источником топлива для организма, обеспечивая быструю и легкодоступную энергию.

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Лучшие источники углеводов для похудения

Если вы сосредоточены на потере веса, диетолог посоветовала рассмотреть возможность добавить в свой рацион такие продукты:

Овес. Содержит бета-глюкан, тип растворимой клетчатки, которая замедляет пищеварение и помогает контролировать аппетит, обеспечивая длительную энергию и сытость.

Черная фасоль. Богата как крахмалистыми углеводами, так и клетчаткой. Также содержит такие минералы, как железо, марганец и фолиевая кислота, которые поддерживают общее состояние здоровья.

Гречка. Богата клетчаткой, которая имеет решающее значение для контроля уровня сахара в крови и холестерина, что важно для снижения веса и здоровья сердца.

Авокадо. Может показаться неожиданным выбором для снижения веса из-за его калорийности. Однако он богат полезными для сердца жирами и клетчаткой, которые помогают оставаться сытыми и довольными.

Апельсины. Содержат витамин С, являются источником антиоксидантов, которые помогают защищать клетки и поддерживать иммунитет. Исследования показывают, что витамин С может играть роль в снижении веса, помогая уменьшить воспаление.

Сладкий картофель. Богат бета-каротином, который организм преобразует в витамин А. Это питательное вещество поддерживает зрение, кожу и иммунную функцию.

Киноа. Богатое белком и клетчаткой дополнение к любому завтраку. Киноа универсален и может быть отличным вариантом для контроля уровня сахара в крови. Высокое содержание клетчатки и белка делает эти семена особенно подходящим выбором для тех, кто борется с диабетом 2 типа.

Замороженные ягоды. Бгаты клетчаткой, которая поддерживает пищеварение, и насыщены витамином С для здоровья иммунитета.

Напомним, ранее УНИАН назвал 6 коварных "диетических" продуктов, которые мешают похудению.

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