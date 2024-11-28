Эксперт советует гулять после плотных приемов пищи.

Близятся праздники, которые непременно будут сопровождаться праздничным столом. Диетолог назвал один способ, который поможет избавиться от чувства переедания и даже добавит вам бодрости, пишет Business Insider.

Прогулка после еды может помочь повысить уровень энергии, улучшить пищеварение и даже контролировать уровень сахара в крови. Об этом рассказал Николас Фишер, зарегистрированный диетолог MedStar Health.

"Вы качаете кровь, вы даете своему телу возможность циркулировать питательные вещества. Если вы сидите на диване весь день, то, скорее всего, будете напряжены и устанете, а если встанете, ваше тело будет более готовым и способным двигаться", - пояснил Фишер.

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Как пишет издание, даже пять минут ходьбы могут принести большую пользу. Не нужно много ходить, чтобы получить пользу от прогулки.

"Люди могут начать с пятиминутной прогулки, и затем увеличивать время", - говорит диетолог.

Исследования показывают, что даже 500 дополнительных шагов в день улучшают здоровье сердца и снижают риск некоторых заболеваний.

Также не нужно думать о ходьбе как о способе компенсировать переедание, прогулка должна быть в удовольствие.

Напомним, ранее был назван лучший город для пеших прогулок.

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