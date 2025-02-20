Дрессировщица посоветовала обращать внимание на язык тела собак.

Некоторые люди придерживаются мнения о том, что при знакомстве с собакой необходимо протянуть ей руку, чтобы она обнюхала ее.

Опытная дрессировщица Адриенна Фарричелли рассказала в своей колонке для Parade Pets, что такой ритуал может привести к плачевным последствиям.

Эксперт отметила, что протягивание руки к морде собаки воспринимается животными как вторжение в личное пространство. Она подчеркнула, что у собак, как и у людей, есть свои границы.

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Дрессировщица посоветовала обращать внимание на язык тела собак. Она объяснила, что особенно этот жест может не понравиться тревожным или боязгливым собакам, которые могут агрессивно отреагировать на него.

Ветеринарный бихевиорист доктор Валери Тайнс поделилась, что собаки обнюхивают людей не для знакомства с ними. Также это не значит, что животные хотят, чтобы их погладили.

"Многие собаки просто хотят исследовать мир и не заинтересованы в том, чтобы их гладил незнакомец", - подчеркнула Тайнс.

Дрессировщица добавила, что даже если собака обнюхивает руку, не стоит сразу гладить ее. Это может напугать собаку. Она заверила, что даже, если животное облизывает руку, к этому стоит относиться с подозрением.

"Облизывание руки незнакомца - это не поцелуй и даже не знак привязанности. Это может быть признаком нервозности, желания попробовать руку, которую только что обнюхали, или даже умиротворения", - заявила ветеринарный бихевиорист доктор Рейснер.

Кроме того, эксперт рекомендует при приближении к собаке держать руки подальше от морды животного. Если собака агрессивная, она может попытаться укусить.

Дрессировщица советует перед тем, как погладить собаку, сперва спросить разрешение у ее владельца. Когда собака приближается, нужно убедиться, что вы находитесь в положении сбоку, и не смотрите на нее прямо. Вместо этого нужно использовать периферическое зрение и смотреть на ноги, плечо или хвост собаки.

Также не стоит наклоняться или нависать над собакой. Если это безопасно, можно повернуться в сторону и присесть. Дрессировщица подчеркнула, что собаку нельзя гладить, пока она обнюхивает человека, так как прикосновение может ее напугать.

Другие советы для владельцев собак

Ранее ветеринар объяснила, как понять, что у собаки лишний вес. Не всегда очевидно, что у собаки избыточный вес.

Кроме того, опытный дрессировщик рассказал, как успокоить собаку в общественном месте. Он поделился, как успокаивает свою собаку, когда они выходят из дома.

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