Как успокоить собаку в общественном месте: опытный дрессировщик раскрыл секрет

Дрессировщик рассказал, как успокаивает свою собаку, когда они выходят из дома.

Даже послушные собаки иногда могут быть слишком активными. Особенно доставляет неудобства, если питомец отказывается слушаться команд хозяина в общественном месте.

Опытный дрессировщик по имени Джек, который ведет свой блог на странице Dovecotedogs в TikTok, рассказал, как успокоить собаку в общественном месте всего за несколько секунд, пишет The Mirror.

В одном из своих видео дрессировщик показал, как научил своего пса Ральфа оставаться спокойным и сидеть на одном месте, когда они находятся вне дома.

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"Итак, для Ральфа мы используем одеяло, и причина, по которой мы используем одеяло, в том, что нам нравится брать его с собой в рестораны или на пляж, и мы можем реализовать то же самое там, используя это одеяло. Итак, то, что мы собираемся сделать - использовать часть его ежедневного рациона питания, мы собираемся вознаградить его на одеяле, мило и легко", - объяснил эксперт.

В ролике дрессировщик бросил много лакомств на одеяло рядом с Ральфом, который быстро их съедает. Он отметил, что важно не давать еду питомцу напрямую.

"Обратите внимание, что я будто кормлю одеяло, а не Ральфа", - подчеркнул эксперт.

Затем Джек бросил одно лакомство рядом с одеялом за землю. Ральф съел еду и вернулся обратно на одеяло.

"Так он понял, что получит больше еды, не покидая пределы одеяла", - добавил дрессировщик.

Джек отметил, что стоит хвалить своего питомца каждый раз, когда он хорошо справляется с поставленной задачей. Так собака будет лучше понимать, что делает все правильно.

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