Сочетание низкой калорийности и клетчатки делает виноград отличным выбором для тех, кто хочет сбросить лишние килограммы

Помимо сбалансированной диеты, регулярных физических упражнений и предотвращения чрезмерного потребления калорий, ваш выбор продуктов может способствовать или препятствовать достижению ваших целей в похудении. Например, выбор вкусных и питательных фруктов, таких как виноград, может помочь вам похудеть, пишет Eat This.

Дестини Муди, спортивный диетолог Garage Gym Reviews рассказала, как именно употребление винограда может помочь вам похудеть.

1. Он имеет высокое содержание воды.

Муди объясняет: "Виноград на 82% состоит из воды, что делает его очень сытным фруктом для перекуса. Желудок распознает, какой объем он содержит, чтобы определить сытость. Поэтому, если вы пытаетесь сократить потребление калорий, полезно наполнить его полезными фруктами или овощами на водной основе с низким содержанием калорий".

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2. Он низкокалорийный.

Виноград имеет низкую калорийность, что делает его безупречным дополнением к вашему меню для похудения. Кроме того, его естественная сладость утоляет страсть к сладкому, не влияя на общее потребление калорий.

3.это отличная замена сладким закускам.

Согласно исследованию 2022 года, фруктоза и пектин, натуральные сахара в винограде, обеспечивают сладкое удовольствие без недостатков добавленных сахаров, которые содержатся во многих закусках. Выбор винограда вместо сладкого - простая замена, которая может способствовать лучшему выбору закусок и, в конечном итоге, более здоровому контролю веса.

"Хотя одна чашка винограда содержит около 15 граммов сахара, это не тот сахар, который вы найдете в чашке мороженого", - объясняет Муди. "Этот натуральный сахар не вызывает вредного воспаления, которое вызывает рафинированный сахар, а также содержит витамины, минералы и клетчатку - и все это при том, что он удовлетворяет ваше желание есть сладкое".

4. Виноград содержит антиоксиданты, которые помогают сжигать жир.

Виноград содержит целый спектр антиоксидантов, в том числе ресвератрол, который известен своими потенциальными преимуществами в сжигании жира.

"Кроме того, эти антиоксиданты обладают способностью бороться с вредными свободными радикалами, которые являются причиной хронических заболеваний, особенно болезней сердца", - добавляет Муди.

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