Как минимум, у вас может быть диарея или запор, а как максимум - ожирение и проблемы с сердцем и давлением.

Очень многие люди любят газировку, и пьют газированные напитки каждый день, пишет Yahoo!. Хотя большинство людей осознают тот факт, что газировка не является полезным напитком напитком, вряд ли все действительно осознают, насколько ежедневное употребление газировки влияет на здоровье.

Из чего сделана газировка

Практически все газированные напитки производятся из газированной воды, подсластителя (обычно сахара, кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы или искусственного подсластителя), фосфорной кислоты (которая улучшает вкус газировки и продлевает срок ее хранения) и натуральных ароматизаторов. Некоторые виды газированных напитков, в том числе Pepsi, Coca-Cola Classic, Coke Zero, Diet Coke и Dr Pepper, содержат кофеин.

В среднем одна банка или бутылка обычной газировки содержит 155 калорий, 38 граммов углеводов, 37 граммов сахара и 34 миллиграмма кофеина. Для сравнения: Американская кардиологическая ассоциация рекомендует ограничить потребление сахара 25 граммами в день для женщин и 36 граммами в день для мужчин — меньше, чем содержится в одной банке газировки.

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Влияние газировки на организм

Как утверждает зарегистрированный врач-диетолог Соня Ангелоне, есть несколько способов, как ежедневное употребление газированных напитков может повлиять на организм. Во-первых, вы заметите прилив энергии от кофеина и сахара. Но в то же время этот эффект недолговечен и со временем ваша энергия резко упадет.

Как отметила доктор Суприя Рао, сертифицированный врач в области внутренних болезней, гастроэнтерологии и медицины ожирения, ежедневное употребление газировки может нарушить работу желудочно-кишечного тракта, в результате чего люди, которые пьют газировку каждый день, регулярно испытывают боли в животе, диарею или запор. Она объяснила, что это происходит потому, что весь сахар в газировке питает "плохие" бактерии в кишечнике и нарушает целостность его слизистой оболочки.

Долгосрочные последствия ежедневного употребления газировки

Специалист по регенеративной медицине доктор Нил Полвин говорит, что если вы пьете газировку каждый день, вы, скорее всего, наберете вес, особенно жир на животе. Кроме того, регулярное употребление газированных напитков связано с заболеваниями почек, высоким кровяным давлением и высоким уровнем холестерина.

По его словам, некоторые исследования показали, что любители газированных напитков имеют более высокий риск сердечных заболеваний и инсульта.

Ежедневное употребление газировки также вредно для мозга. Полвин говорит, что высокий уровень сахара в крови, который может вызвать газировка, приводит к воспалению мозга. Фактически, регулярное употребление газированных напитков научно связано с более высоким уровнем депрессии и большей вероятностью развития деменции.

Диетическая газировка – это менее вредно?

Можете ли вы избежать всех этих последствий для здоровья, выбрав диетическую газировку? К сожалению, все три эксперта утверждают, что диетическая газировка также научно связана с проблемами кишечника, сердца и мозга, поскольку искусственные подсластители в этих напитках для нас не лучше, чем сахар.

Как сократить потребление газировки

Если вы планируете отказаться от газировки и пытаетесь придумать, чем ее заменить, стоит сначала понять, что вам так нравится в ее вкусе. Это повышение уровня кофеина? В этом случае хорошей заменой может стать кофе или матча. Сочетание сладости и карбонизации? Газированная вода с фруктами или чайным грибом может стать вашим новым выбором.

В то же время, если вы привыкли пить газировку каждый день, а затем резко бросили пить, вы можете чувствовать себя более уставшим, потому что не получаете ту дозу кофеина, к которой привыкли.

Кроме того, важно чем-то заменять жидкость при отказе от газировки. В противном случае у вас могут возникнуть симптомы обезвоживания, включая усталость, головокружение, раздражительность, сухость кожи и сухость во рту.

Ранее диетологи назвали худшие напитки, которые могут повлиять на ваше здоровье. Это сладкая газировка, коктейли и сладкие кофейные напитки.

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