Эксперты назвали список имен, которые будут использовать для будущих детей.

В последнее время все популярнее и популярнее становится тенденция называть детей именами "папы лучшего друга", среди беременных мам и пап, готовящихся к появлению дочерей в 2025 году. Из-за чего в моду вошли "стариковские прозвища".

"Я думаю, что мы начнем видеть, как для девочек выбирают более традиционные мужские имена, такие как Дрю, Ноа и Дилан", - прогнозирует консультант по детским именам Коллин Слаген в своем недавнем отчете, пишет New York Post.

Знаток новорожденных совместно с британским продавцом детских товаров JoJo Maman Bébé составили список самых популярных имен для детей, которые появятся на свет в период с 2025 по 2039 год. Самыми популярными именами для будущих детей называют — Скотти, Томми, Марки, Микки и Билли.

Видео дня

Новое исследование, проведенное по заказу SEO-профессионала Джулиана Голди, показало, что дети, которые вырастают и становятся миллиардерами, часто носят имена старой закалки, такие как Томас (Томми) и Марк (Марки).

"Эти классические библейские имена занимают первые места по частоте встречаемости среди миллиардеров", - говорится в отчете Голди

Основательница компании Namerology Лаура Уоттенберг, согласна с тем, что библейские имена будут очень модными, и отмечает, что обычные имена для мальчико, приобретут популярность среди родителей девочек.

Однако многие имена могут попросту исчезнуть — такие как Линда, Кэти, Карен, Гэри и Боб. Их уже используют не так часто. Как и Тиффани, Кейтлин, Кортни, Грег и Джефф.

Другие новости об именах

Ранее УНИАН сообщал, как назвать ребенка в 2025 году — популярные имена для поколения Beta.

Кроме того, самые популярные имена для детей в 2025 году. Среди таких называют Зели, Куб, Долли и другие.

Вас также могут заинтересовать новости: