Ребенок, названный в честь святого, получает ангела-хранителя на всю жизнь. И он оберегает своего "тезку".

В имени – душа человека... Поэтому издавна у православных христиан было принято давать новорожденным малышам имена согласно церковному календарю, в котором указаны даты чествования всех святых.

Читайте такжеМихайлов день 2020: когда отмечаем, традиции и запреты праздникаВыбирая имя для своего ребенка, многие родители руководствуются именно этой традицией. Во время таинства крещения церковь нарекает девочку или мальчика именем святого, тем самым стремясь направить малыша на правильный путь, ведь в духовной жизни это имя уже "реализовано".

Если же ребенку дано неправославное имя, то священнослужитель крестит его под именем святого из святцев. Так человек получает своего ангела-хранителя, который всю жизнь его оберегает и наставляет на путь истинный.

Календарь именин на декабрь 2020 года поможет узнать, кто и какого числа празднует День ангела в первый месяц зимы.

Именины в декабре по дням: мужские и женские имена

1 декабря - Николай, Платон, Роман

- Николай, Платон, Роман 2 декабря - Александр, Валентин, Геннадий, Денис, Дмитрий, Иван, Константин, Леонид, Михаил, Петр, Семен, Сергей, Тимофей, Федор, Яков

- Александр, Валентин, Геннадий, Денис, Дмитрий, Иван, Константин, Леонид, Михаил, Петр, Семен, Сергей, Тимофей, Федор, Яков 3 декабря - Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Арсений, Василий, Владимир, Григорий, Иван, Макар, Николай, Татьяна

- Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Арсений, Василий, Владимир, Григорий, Иван, Макар, Николай, Татьяна 4 декабря - Александр

- Александр 5 декабря - Алексей, Афанасий, Борис, Василий, Владимир, Иван, Илья, Максим, Марк, Михаил, Павел, Петр, Савва, Федор

- Алексей, Афанасий, Борис, Василий, Владимир, Иван, Илья, Максим, Марк, Михаил, Павел, Петр, Савва, Федор 6 декабря - Александр, Алексей, Борис, Григорий, Иван, Макар

7 декабря - Александр, Алексей, Анисья, Григорий, Евгений, Екатерина, Иван, Марк, Михаил

- Александр, Алексей, Анисья, Григорий, Евгений, Екатерина, Иван, Марк, Михаил 8 декабря - Александр, Андрей, Василий, Виктор, Григорий, Дмитрий, Иван, Николай, Павел, Петр, Семен, Ярослав

- Александр, Андрей, Василий, Виктор, Григорий, Дмитрий, Иван, Николай, Павел, Петр, Семен, Ярослав 9 декабря - Василий, Георгий, Даниил, Иван, Илья, Михаил, Назар, Николай, Петр, Тихон, Юлиан, Яков

- Василий, Георгий, Даниил, Иван, Илья, Михаил, Назар, Николай, Петр, Тихон, Юлиан, Яков 10 декабря - Алексей, Андрей, Борис, Василий, Владимир, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Иван, Николай, Роман, Сергей

- Алексей, Андрей, Борис, Василий, Владимир, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Иван, Николай, Роман, Сергей 11 декабря - Алексей, Андрей, Анна, Василий, Григорий, Даниил, Иван, Константин, Николай, Павел, Петр, Сергей, Степан, Тимофей

- Алексей, Андрей, Анна, Василий, Григорий, Даниил, Иван, Константин, Николай, Павел, Петр, Сергей, Степан, Тимофей 12 декабря - Валериан, Даниил, Денис, Иван, Николай, Сергей

- Валериан, Даниил, Денис, Иван, Николай, Сергей 13 декабря - Андрей, Иван, Ян

- Андрей, Иван, Ян 14 декабря - Антон, Дмитрий

- Антон, Дмитрий 15 декабря - Андрей, Антонина, Борис, Вера, Владимир, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Маргарита, Мария, Матвей, Моисей, Николай, Павел, Сергей, Степан, Тамара, Федор

- Андрей, Антонина, Борис, Вера, Владимир, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Маргарита, Мария, Матвей, Моисей, Николай, Павел, Сергей, Степан, Тамара, Федор 16 декабря - Андрей, Гавриил, Георгий, Иван, Николай, Савва, Федор

- Андрей, Гавриил, Георгий, Иван, Николай, Савва, Федор 17 декабря - Александр, Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Геннадий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Кира, Николай, Юлия

- Александр, Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Геннадий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Кира, Николай, Юлия 18 декабря - Геннадий, Захар, Илья, Савва, Сергей

- Геннадий, Захар, Илья, Савва, Сергей 19 декабря - Максим, Николай

- Максим, Николай 20 декабря - Антон, Василий, Григорий, Иван, Игнатий, Лев, Михаил, Никифор, Нил, Павел, Петр, Сергей

- Антон, Василий, Григорий, Иван, Игнатий, Лев, Михаил, Никифор, Нил, Павел, Петр, Сергей 21 декабря - Анфиса, Кирилл

- Анфиса, Кирилл 22 декабря - Александр, Анна, Василий, Владимир, Софрон, Степан

23 декабря - Александр, Александра, Алексей, Анатолий, Ангелина, Анна, Григорий, Евгений, Иван, Константин, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Степан, Татьяна

- Александр, Александра, Алексей, Анатолий, Ангелина, Анна, Григорий, Евгений, Иван, Константин, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Степан, Татьяна 24 декабря - Даниил, Иван, Лука, Николай, Петр

- Даниил, Иван, Лука, Николай, Петр 25 декабря - Александр

- Александр 26 декабря - Александр, Алексей, Аркадий, Арсений, Василий, Владимир, Григорий, Евгений, Емельян, Иван, Николай, Яков

- Александр, Алексей, Аркадий, Арсений, Василий, Владимир, Григорий, Евгений, Емельян, Иван, Николай, Яков 27 декабря - Николай, Филимон

- Николай, Филимон 28 декабря - Александр, Василий, Илларион, Иона, Павел, Степан, Сусанна, Трифон

- Александр, Василий, Илларион, Иона, Павел, Степан, Сусанна, Трифон 29 декабря - Александр, Аркадий, Владимир, Илья, Макар, Николай, Павел, Петр, Семен, Софья

- Александр, Аркадий, Владимир, Илья, Макар, Николай, Павел, Петр, Семен, Софья 30 декабря - Александр, Даниил, Денис, Иван, Никита, Николай, Петр, Сергей, Степан

- Александр, Даниил, Денис, Иван, Никита, Николай, Петр, Сергей, Степан 31 декабря - Вера, Виктор, Владимир, Зоя, Иван, Илья, Марк, Михаил, Николай, Семен, Сергей

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Автор: Алина Вишневская