До этого мы писали, какими будут самые популярные имена для мальчиков и девочек в 2024 году.

В 2023 году детские имена для мальчика Мухаммед, Ной, Тео и Лео оказались более популярными, чем имя Джек, которое многие годы сохраняло первенство в списке, пишет Mirror.

По данным BabyCentre, за последние десять лет популярность имени "Джек" резко упала. Если когда-то он занимал второе место в общем перечне, то теперь он находится значительно ниже.

"Заняв 10-е место в списке самых популярных выборов 2023 года, это самый низкий результат за четыре года. В последний раз Джек опустился на 10-е место в 2019 году, где он оставался до 2020 года, а затем снова набрал популярность в 2021 и 2022 годах", - говорится в публикации.

В 2013 году имя Джек было вторым по популярности в списке, опустившись на третье место в 2014 и 2015 годах. В 2016 году оно опустилось на пятое место, но в 2017 году снова вернулось на четвертое. В 2018 году имя упало на седьмое место, а в 2019-м - на 10-е.

И сейчас более популярными считаются имена Мухаммед, Ной, Тео и Лео.

Ранее УНИАН писал, какими будут самые популярные имена для мальчиков и девочек 2024 года.

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