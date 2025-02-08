Маленькие победы мотивируют.

Есть люди, которые просто органически не могут поддерживать порядок вокруг себя, как бы им не хотелось. Они могут честно обещать себе навести порядок в доме и в своих делах, но каждый раз терпят неудачу и снова остаются с захламленным жильем и беспорядочным расписанием.

Выходом может "правило одного процента". Это объединение двух взаимодополняющих советов - от психолога и эксперта по дизайну, пишет Джессика Стиллман в статье для Inc.com.

По мнению психолога Мичиганского университета Стефани Престон, для многих людей проблема заключается в том, что они чувствуют себя перегруженными.

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"Вместо того чтобы думать: на этой неделе я потрачу час на бумажную работу, они думают: я стану организованным человеком", - говорит Престон. Когда масштаб задачи настолько велик, многие сдаются в отчаянии, еще не начав, отмечает она.

В то же время неожиданно решение этой проблемы предложил блог о дизайне интерьера Apartment Therapy. Этот способ называется "Правило одного процента".

Все сводится к следующему: когда вы чувствуете, что перегружены всем, что вам нужно сделать для организации, отложите список и просто сделайте ОДНУ маленькую вещь, чтобы сделать ваш дом на один процент лучше. Это может быть что-то настолько незначительное, как заправить кровать, повесить один пиджак или распутать шнур.

Недавние исследования в журнале Scientific American подтверждают, что если разбивать большие цели на более мелкие, менее пугающие куски, то люди с большей вероятностью их достигнут. Маленькие победы мотивируют. Когда мы отмечаем, казалось бы, незначительные достижения, мы создаем внутренний импульс для достижения крупных целей.

Как отмечает Стиллман, хотя правило одного процента предлагается использовать для поддержания порядка в доме, но это не менее хороший совет для предпринимателей и других людей, которые пытаются организовать свою рабочую жизнь.

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