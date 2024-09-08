Каждой женщине важно обрести смысл жизни после 50 лет, чтобы не уйти в депрессию.

Психологи отмечают - женщины, которые перешагнули 50-ти летний возрастной рубеж, часто полагают, что жизнь остановилась. Все свои годы они жили ради семьи, но дети выросли, муж, зачастую, больше сосед, чем любовник, молодость ушла, а что дальше? УНИАН расскажет, как жить счастливой жизнью, даже если в это верится с трудом.

Можно ли быть счастливым после 50 и как это сделать

Психолог Виталий Сторчеусов говорит, что у женщин этой возрастной категории большая проблема с любовью к себе. Они начинают понимать, что можно не терпеть, а все-таки как-то строить жизнь, чтобы было спокойно. Там переразвито это качество - терпение. И наоборот надо учиться строить жизнь из тех вещей, которые бы приносили определенную радость, потому что терпеть уже поздно.

Также важно определиться, чем занять себя в 50 лет взамен прежних увлечений и дел. Психолог советует:

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Нужно вспомнить всю свою жизнь, вспомнить, что нравилось, что хотелось попробовать, но так и не решились. Возможно, это какие-то слова, что не были сказаны, или разговоры, которые не состоялись, ситуации, на которые женщина не обращала внимания. Важно, прежде всего, научиться получать отклик внутри себя - понять, кто вы есть сейчас и кем всегда были.

Некоторые люди очень нацелены на негативную мотивацию. У них обостренное ожидание, что может случиться что-то плохое, тем более, когда происходят какие-то события в мире негативные - это только подкрепляет эту негативную мотивацию. Их надо переучивать, как маленьких детей, развивать такое качество как любопытство и легкость. У детей есть любопытство, поэтому они такие активные.

Не все женщины в таком возрасте понимают, нужен ли муж после 50 лет - одни терпят неприятного супруга, потому что "без мужчины тяжело", а другие пытаются жить самостоятельно, но без уверенности в правильности своего выбора. Для таких случаев Сторчеусов также дал совет:

Не исключено, что женщине нужен мужчина. Все зависит от того, какая женщина, - кто-то может перегореть, кто-то может не перегореть. Не нужно здесь обесценивать отношения, это замечательная вещь, которая наоборот может подпитывать человека. Единственное что - после 50 найти партнера, который бы подошел, который готов бы был подстраиваться под отношения, меняться под отношения, - потому что любые отношения - это "притирка", и мужчинам после 50 практически нереально пройти этот этап "притирки", они очень тяжелые в этом плане. Но теоретически после 50 могут быть отношения.

Практический психолог Людмила Войтенко, например, считает, что мужчина женщине нужен не для счастья, а для баланса, потому что в каждом человеке есть женская и мужская часть. По мнению эксперта, женщине в мирное время мужская энергия нужна для баланса. В войну женская энергия балансирует сама себя, и добавляет мужской энергии самой женщине. Мы сейчас видим, как мужские профессии женщины осваивают очень быстро, это с этим также связано.

Другие полезные советы для женщин после 50 лет

Кроме вышеописанных советов психологов в том, как начать жить счастливой жизнью после 50 лет, существуют и другие рекомендации. Если суметь воплотить их в реальность, то вы поймете, что 50 лет - не приговор.

Вот, как жить счастливой жизнью и что нужно делать:

перестать обращать внимание на возраст и программировать себя на старость;

начать разрешать себе то, что запрещали раньше - еду, фильмы, занятия, одежду;

найти хобби - заниматься тем, что на самом деле интересно;

стараться путешествовать - существует множество недорогих автобусных туров;

найти людей по интересам - попробовать записаться в какой-нибудь кружок;

перестать контролировать детей и внуков - они уже взрослые люди и разберутся сами;

нагружать свой мозг полезной информацией - читать книги, смотреть фильмы, узнавать новое.

Любовные отношения после 50 лет тоже могут быть, но только если они приносят вам радость и удовольствие. Важно понять, что терпеть уже незачем - эта привычка "украла" у вас многие годы. Именно поэтому в 50 лет и дальше стоит заняться собой, обращать внимание на себя, делать то, что хочется вам и только вам, даже если окружающим это кажется неправильным. К

онечно, не стоит выходить за рамки здравого смысла и приличия, но поверьте - у вас не будет второго шанса прожить единственную жизнь, поэтому начните любить себя прямо сейчас.

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