'Быстро сожрут кучу денег': эксперт назвал самые 'ненасытные' бытовые приборы

В списке есть холодильники и электрочайники.

Эксперт Николас Окленд из Trade Radiators назвал бытовые приборы, которые могут потреблять много энергии и оказаться дорогостоящими, если их, например, оставить в режиме ожидания на длительное время, пишет express.co.uk.

По его словам, вот какие приборы способны "быстро сожрать кучу денег":

Стиральные, посудомоечные и сушильные машины. Чтобы "сэкономить деньги", Окленд посоветовал домохозяйствам выбирать холодную стирку или использовать экорежим, а также не пользоватся сушильной машиной вообще, если есть такая возможность. Кроме того, по его словам, очень важно убедиться, что вы используете любые из этих приборов только тогда, когда они заполнены.

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Холодильники и морозильные камеры. Эксперт порекомендовал убедиться, что ваши приборы настроены на правильную температуру, чтобы они не потребляли избыточную энергию, а также изначально инвестировать в высококачественные устройства с высоким рейтингом энергоэффективности.

Телевизоры и игровые консоли. Эти приборы часто остаются включенными на длительное время в режиме ожидания, что может "быстро сожрать много денег", акцентировал эксперт. Чтобы сэкономить на них, он порекомендовал выбирать энергоэффективные устройства и обязательно выключать их, когда они не используются.

Приборы для освещения. Перейдите на светодиодные лампочки, чтобы сэкономить на счетах за электроэнергию.

Духовки, чайники, микроволновые печи и аэрофритюрницы. Чтобы сэкономить деньги с помощью этих приборов, убедитесь, что все они правильно расположены на вашей кухне, а также изначально выбирайте энергоэффективные устройства.

Напомним, ранее УНИАН писал, как стирать постель и экономить.

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