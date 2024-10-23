Эксперты обнаружили, что 55% британцев оставляют бытовые приборы в режиме ожидания, что приводит к убыткам. Простой щелчок выключателя, чтобы выключить технику, когда она не используется, может сэкономить много электроэнергии за год.
Издание Express выяснили у эксперта, какая самая "голодная" техника в доме.
"Самый простой способ сократить потребление энергии и сэкономить деньги - отказаться от приборов-вампиров и избегать ненужных отходов. Хотя выключать приборы каждый раз, когда они не используются, может быть утомительно, в долгосрочной перспективе это может существенно повлиять на ваши счета и позволит не платить за энергию, которую вы не используете", - отметила Тиффани Милифф, эксперт по ценам Quotezone.co.uk.
Какие приборы потребляют больше электроэнергии:
- игровая приставка;
- настольный компьютер;
- ноутбук;
- умные колонки – они потребляют 3 Вт в час в режиме ожидания, что за год прибавит приличную сумму к счету;
- посудомоечная машина;
- стиральная машина;
- сушилка;
- микроволновая печь - часто остаются в режиме ожидания, что может существенно повлиять на счета за электроэнергию.;
- телевизор;
- кофеварки.
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