Во многих домах техника находиться в режиме ожидания, что не спасает от огромных счетов за свет.

Эксперты обнаружили, что 55% британцев оставляют бытовые приборы в режиме ожидания, что приводит к убыткам. Простой щелчок выключателя, чтобы выключить технику, когда она не используется, может сэкономить много электроэнергии за год.

Издание Express выяснили у эксперта, какая самая "голодная" техника в доме.

"Самый простой способ сократить потребление энергии и сэкономить деньги - отказаться от приборов-вампиров и избегать ненужных отходов. Хотя выключать приборы каждый раз, когда они не используются, может быть утомительно, в долгосрочной перспективе это может существенно повлиять на ваши счета и позволит не платить за энергию, которую вы не используете", - отметила Тиффани Милифф, эксперт по ценам Quotezone.co.uk.

Видео дня

Какие приборы потребляют больше электроэнергии:

игровая приставка;

настольный компьютер;

ноутбук;

умные колонки – они потребляют 3 Вт в час в режиме ожидания, что за год прибавит приличную сумму к счету;

посудомоечная машина;

стиральная машина;

сушилка;

микроволновая печь - часто остаются в режиме ожидания, что может существенно повлиять на счета за электроэнергию.;

телевизор;

кофеварки.

Ранее УНИАН писал, что нужно знать при выборе стиральной машины.

Вас также могут заинтересовать новости: