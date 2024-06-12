Многие хотят экономить и откладывать средства, но допускают досадные ошибки, которые сбивают с пути.

Экономить какую-то определенную сумму денег в месяц намного улучшит ваше финансовое положение. Откладывать деньги можно даже при маленькой зарплате. Портал New Trader U рассказал о 10 действенных советах, как это можно сделать.

1. Распределите свой бюджет и следуйте плану

Основа экономной жизни заключается в понимании вашего финансового положения. Найдите время, чтобы оценить свои доходы и расходы, определив сферы, где можно сэкономить. Для этого можно воспользоваться приложениями для составления бюджета или электронными таблицами. Это поможет вам отслеживать свои расходы и оставаться ответственным за свои финансовые цели.

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2. Уменьшите приемы пищи за пределами дома

Планирование еды заранее позволяет покупать продукты оптом, что может значительно снизить ваши расходы на еду. Воспользуйтесь возможностью изучить новые рецепты и готовить простые, экономные блюда дома, а не есть в кафе или ресторанах. Таким образом вы не только сэкономите деньги, но и будете иметь контроль над качеством и полезностью пищи.

3. Уменьшите счета за коммунальные услуги

Есть несколько способов минимизировать расходы на коммунальные услуги. Внедряйте методы энергосбережения, выключайте свет и другие энергоприборы, когда вы ими не пользуется. Уменьшите потребление воды, принимая душ быстрее, чем обычно. Если это возможно, подумайте об инвестировании в солнечные батареи или другие возобновляемые источники энергии, чтобы еще больше уменьшить долгосрочные расходы на коммунальные услуги.

4. При возможности покупайте подержанные вещи

Откройте для себя мир секонд-хенда, посетив комиссионные магазины. Эти заведения предлагают широкий выбор товаров за небольшую цену. Также пользуйтесь платформами для онлайн шопинга, которые дают возможность найти выгодные предложения со скидками или возможностью получать кэшбек. Кроме того, подумайте об организации обмена одеждой с друзьями и семьей, чтобы обновить свой гардероб, не потратив ни копейки.

5. Пользуйтесь общественным транспортом

Если у вас есть автомобиль, то его обслуживание может забирать значительную часть ваших средств. Чтобы сэкономить чаще пользуйтесь общественным транспортом или ходите пешком, если нужные вам локации расположены неподалеку. Если же вам приходится ездить за рулем, подумайте о совместном использовании автомобилей с коллегами или друзьями, чтобы разделить расходы и насладиться компанией во время поездки на работу.

6. Отмените ненужные подписки

В настоящее время достаточно легко оформить онлайн-подписки на различные сервисы, которые ежемесячно автоматически будут списывать средства с вашей банковской карты. Просмотрите и проанализируйте свои подписки, спросите себя, какие из них вы действительно используете и нуждаетесь. Отмените те, которые больше вам не актуальны или без которых вы можете прожить. Ищите бесплатные или недорогие альтернативы, например, используйте свою местную библиотеку для книг и фильмов вместо того, чтобы платить за услуги онлайн.

7. Вместо того, чтобы покупать новые вещи, подумайте, сможете ли починить их самостоятельно

Прежде чем спешить покупать новую вещь подумайте, можете ли вы отремонтировать то, что у вас уже есть. Изучение базовых навыков ремонта, например шитья или починки мелкой бытовой техники, может сэкономить ваши деньги в долгосрочной перспективе. Для освоения этих навыков вам может помочь YouTube и другие бесплатные онлайн-обучающие пособия.

8 Воспользуйтесь преимуществами бесплатных развлечений

Экономия денег не означает отказ от удовольствия и развлечений. Откройте для себя множество бесплатных событий и мероприятий, доступных в вашем городе, к примеру, фестивали, концерты или художественные выставки. Отдыхайте на природе, ходите в походы или устраивайте пикники в парке.

9. Продайте ненужные или неиспользованные вещи

Если у вас есть навыки или хобби, которые другие считают ценными, подумайте о том, чтобы превратить это в дополнительный доход. Фриланс или открытие малого бизнеса может обеспечить дополнительный поток финансов, чтобы увеличить свои сбережения или погасить долги. Кроме того, поищите в своем доме неиспользованные предметы, которые можно продать.

10. Избегайте импульсивных покупок

Научитесь различать желания и потребности. Прежде чем сделать значительную покупку, дайте себе время подумать, действительно ли это необходимо. Не становитесь жертвой импульсивных покупок, используя наличные вместо кредитных карточек, поскольку осязаемая природа денег может помочь вам осознать свои расходы.

Как ранее писал УНИАН, недавно миллионер дал три совета, которые привели его к успеху. По его словам, эти простые правила помогли ему разбогатеть и не думать, где взять деньги.

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