Перфекционисты борются с чрезмерным самобичеванием, рассказал специалист.

Американский консультант по психическому здоровью Леон Гарбер объяснил, что такое перфекционизм и почему некоторые люди так сильно озабочены тем, чтобы быть хорошими, пишет psychologytoday.com.

"Перфекционисты испытывают сильный страх быть отвергнутыми, полагая, что добро всегда приносит награды, а зло неизбежно карается быстрым наказанием. Как и у всех нас, моральные представления у них закладываются рано; но в их случаях мораль абсолютна и жестка, которая подразумевает справедливый и предсказуемый мир, одновременно устрашающий и безопасный. В этом мире для выживания требуется лишь добро, и это, возможно, самая трудная задача, которую может выполнить любой человек", - отметил специалист.

По его словам, имея склонность к черно-белому мышлению, перфекционисты борются с чрезмерным самобичеванием, полагая, что несут полную ответственность за то, как люди к ним относятся. Эта тенденция берет свое начало в детстве. Например, оставшиеся без должной заботы родителей дети, пытаясь разобраться в своем затруднительном положении, приходят к выводу, что они, должно быть, были плохими, иначе их бы любили. И многие таким образом брошенные дети просто не способны сразу понять то, что они не заставляли своих родителей делать что-либо.

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"Дети склонны видеть мир в диадах - отношениях, состоящих из двух людей. В этом пузыре легко поверить, что, если кто-то причинил мне боль, значит, я это заслужил. Вина возлагается в моралистической и упрощенной манере, при этом жизненные обстоятельства и межличностные модели причинителя вреда не могут быть учтены", - объяснил Гарбер.

Эксперт добавил, что, взрослея, такие дети могут часто сравнивать свои отношения с отношениями других, укрепляя при этом свой стыд и все глубже застревая в попытках избавиться от него: "Что они могли сделать не так? Почему они были такими плохими и почему им постоянно не удавалось быть хорошими? Поэтому они довольствуются тем, что их любят, борются за остатки привязанности, неустанно стремясь к совершенству или к тому, что они считают уважением".

Специалист объяснил, что, боясь быть отвергнутыми, такие люди часто не могут установить границы и выразить свои желания: "Они верят, что доставлять удовольствие - это высший признак того, что вас любят. Если они будут делать это достаточно, то они заслужат уважение. По их ошибочному мнению, эти два понятия - любовь и уважение - переплетаются".

Психоаналитик Нэнси МакВильямс описывает моральных мазохистов как "интроективно организованных людей, которые организовали свою самооценку вокруг своей способности терпеть боль и жертвовать". И делают они это ради обожания.

"Итак, перфекционистская озабоченность добром подразумевает одержимость социальными суждениями. Мораль здесь зависит исключительно от другого человека. И она воспринимается всего лишь как механизм выживания, используемый для обеспечения безопасности перфекциониста", - говорится в публикации.

Специалисты советуют перфекционистам принять тот факт, что их могут не любить: "Парадокс заключается в следующем: только когда вы позволите себе быть неприятным, вы откроете дверь к уважению".

Напомним, ранее УНИАН писал о том, что самые счастливые люди исключают эти 4 вредные привычки, по словам психолога.

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