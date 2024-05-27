В списке есть сравнение себя с другими.

Психолог Холли Бернс назвала четыре вредные привычки, которых избегают самые счастливые люди, пишет newtraderu.com.

"Мы все хотим быть счастливыми. Это фундаментальное человеческое желание определяет многие наши решения и действия. Хотя путь к счастью многогранен, некоторые привычки могут помешать нашему прогрессу", - отметила эксперт.

По ее словам, самые счастливые люди стараются исключить из жизни вот такие четыре вредные привычки:

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Концентрация на прошлом. Одно из самых серьезных препятствий на пути к счастью - застревание в прошлом. Эта привычка зацикливаться не позволяет нам использовать новые возможности и опыт, которые могли бы принести нам радость.

Сравнение себя с другими. В нашем насыщенном социальными сетями мире слишком легко попасть в ловушку сравнения себя с другими. Самые счастливые люди понимают, что истинное удовлетворение приходит изнутри, а не от соответствия внешним стандартам.

Пренебрежение заботой о себе. Многие люди упускают из виду важнейший компонент стремления к счастью: заботу о себе. Мы настолько поглощены повседневной рутиной работы, семьи и социальных обязательств, что пренебрегаем своими основными потребностями.

Обиды и негодования. Хранить обиду - это все равно, что пить яд и ожидать, что другой человек пострадает. Когда мы питаем горечь и гнев по отношению к другим, мы вредим только себе. Эти токсичные эмоции разрушают наше душевное спокойствие и мешают нам испытать истинное счастье. Самые счастливые люди научились искусству прощать и отпускать.

Напомним, ранее Опра Уинфри назвала "рецепт" для достижения счастья и успеха в жизни.

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