Эти советы позволят уберечь овощи от прорастания, позеленения и гниения.

Картофель часто хранят в холодильнике или в ящике на кухне. Однако, если хранить его в неправильном месте, он может очень быстро сгнить.

Кира Симпсон, эксперт и основатель The Green Hub Online, рассказала Ехргеѕѕ, как сделать, чтобы картофель оставался "свежим и ароматным как можно дольше".

"Лучшее место для хранения картофеля - это прохладное темное место, например кладовая, или любое другое сухое и хорошо проветриваемое место. Солнечный свет активизирует выработку картофелем хлорофилла, от которого он становится зеленым. В идеале вам стоит хранить его при температуре чуть ниже комнатной, которая является достаточно прохладной, чтобы замедлить прорастание и предотвратить гниение, но не настолько холодной, чтобы крахмал превратился в сахар и сделал картофель сладким на вкус", - объясняет эксперт.

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По ее словам, солнечный свет приводит к тому, что картофель зеленеет, прорастает и начинает вырабатывать соединение под названием соланин, которое не следует употреблять, поскольку оно токсично. Однако в холодильнике крахмал начнет разрушаться и превращаться в сахар, что не только будет иметь ужасный вкус, но и может сделать картофель кашеобразным или даже приведет к появлению плесени. При этом высокое содержание сахара может превратиться во время варки в ациламид, который является вредным химическим веществом и увеличивает риск рака.

Вместо этого картофель следует хранить в темном месте и прохладной темрпературе. Для этого подойдет шкаф или кладовая. Также важно не хранить его в пакете, а обеспечить вентиляцию.

Когда дело доходит до хранения вашего картофеля, у вас есть несколько вариантов, которые помогут продлить его жизнь. Подойдет коробка, корзина, бумажный или тканевый мешок. Полиэтиленовых пакетов лучше избегать, поскольку они могут задерживать влагу и приводить к тому, что картофель быстрее портится.

Кроме того, картофель должен быть подальше от лука. Этот овощ производит газ, который сделает его кашицеобразным.

"Хотя эти два ингредиента могут показаться естественным сочетанием во многих блюдах, их хранение вместе может привести к тому, что оба они быстрее испортятся из-за выделения газа этилена", - подытожила эксперт.

По словам Киры, соблюдение ее "простых советов" может сохранить картофель свежим месяцами, а не только несколько дней.

Советы по хранению продуктов

Ранее УНИАН рассказывал, почему нельзя хранить молоко на дверце холодильника.

Обычно сыр хранят открытым на дверце холодильника или его верхней полке. Поэтому неудивительно, что довольно быстро его поражает плесень. Даже пищевая пленка, фольга или герметичный контейнер не всегда спасают от этой ситуации.

Эксперты советуют никогда не класть шоколад в холодильник и также не хранить там грибы.

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