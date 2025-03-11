Каждый когда-нибудь смотрел на твердый, недозрелый авокадо и мечтал о волшебном трюке, чтобы сделать его спелым за считанные минуты.

Авокадо на тосте - идеальное сочетание для вкусного и питательного завтрака, хотя ожидание созревания фрукта может доставить немало неудобств. Если оставить авокадо, то ему понадобится почти неделя, чтобы достичь идеального состояния.

Издание Express пишет, что шеф-повар Джефф, кулинарный эксперт с более чем 25-летним опытом работы в ресторанной индустрии, утверждает, что авокадо созревают быстрее, если хранить его в бумажном пакете вместе с некоторыми фруктами.

"Это проверенный метод, который предполагает использование бумажного пакета для создания уютной, неземной среды для вашего авокадо. Поместите авокадо в бумажный пакет и завяжите верхнюю часть, чтобы запечатать его. Пакет задерживает газ этилен - естественный агент созревания, выделяемый самим фруктом, - что позволяет авокадо созревать быстрее. Для ускорения процесса бросьте туда яблоко или банан, которые также выделяют газ этилен и ускоряют процесс созревания", - поделился эксперт.

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Поместите этот пакет в теплое, светлое место, например, на верхнюю часть холодильника или рядом с окном. Сочетание газа этилена и тепла еще больше "ускорит процесс созревания".

"Уже через один-два дня у вас будет спелый авокадо", - объяснил шеф-повар.

Если вы "очень торопитесь и вам нужны спелые авокадо как можно скорее", духовка может стать секретным оружием, утверждает профессионал. Однако, хотя тепло и смягчит авокадо, оно не будет иметь такой же текстуры, как натуральный созревший плод.

Если вы не беспокоитесь о вкусе, заверните авокадо в фольгу и положите на лист для выпечки. Запекайте при самой низкой температуре в течение нескольких минут. Следите за ним, чтобы не пережарить, а перед употреблением остудите.

Ранее УНИАН писал, что сделать, чтобы авокадо стало мягким.

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