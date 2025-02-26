Любители авокадо часто сталкиваются с тем, что этот фрукт продается неспелым и может пройти неделя, пока он станет мягким. Есть простой способ, благодаря которому авокадо быстро дозреет.
"Поскольку авокадо выделяют естественный газ этилен, хранение их в бумажном пакете будет способствовать процессу созревания. Если добавить в пакет целые яблоки или киви, процесс ускорится. Чем больше фруктов добавите в пакет, тем быстрее созреет авокадо", - рассказала шеф-повар Марти Дункан изданию Express
Нужно положить авокадо в бумажный пакет вместе с яблоком, бананом или киви. Закрыть пакет и положите его в шкаф или ящик на кухне, и авокадо полностью созреют в течение 24 часов.
Не оставляйте пакет вблизи света или горячих приборов, так как избыток тепла нарушит естественный процесс созревания авокадо. Если недозрелые авокадо подвергнуть воздействию тепла, внешний слой плода размягчится и даже начнет портиться, а внутренняя часть останется твердой.
Для дозревания авокадо лучше всего использовать бумажный пакет, потому что он задерживает газ этилен в плодах, но при этом является воздухопроницаемым материалом с достаточной вентиляцией, поэтому влага не будет скапливаться.
Пластиковый пакет не пропускает воздух, и если внутри будет слишком много влаги, плоды не дозреют, а заплесневеют или сгниют.
Когда кожица фрукта станет темно-зеленого цвета и на ощупь будет бугристой, то это явные признаки того, что авокадо созрел. Недозрелый же плод будет гладким и ярко-зеленым.
Ранее УНИАН писал, что знаменитый шеф-повар Гордон Рамзи объяснил, как нарезать авокадо без усилий.