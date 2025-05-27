Прожить долгую и здоровую жизнь — популярная цель, но ее нелегко достичь. Хотя определенные неконтролируемые факторы (например, генетика) играют важную роль, врачи утверждают, что повседневные привычки также могут мешать здоровому старению и долгой жизни, пишет HuffPost.
1. Игнорировать профилактический уход
По словам доктора Хизер Уитсон, игнорирование профилактического ухода, включая такие вещи, как маммография, колоноскопия и вакцинация, не идет на пользу вашему долгосрочному здоровью.
"Это как не отвезти машину в ремонт", — сказала Уитсон. "Она, вероятно, не прослужит так долго, если вы не будете регулярно проводить техническое обслуживание".
2. Не развивать социальные отношения
"Мы знаем, что социализация помогает вашему мозгу и долголетию", — сказала доктор Ли Линдквист.
Чем больше времени вы проводите, взаимодействуя с другими людьми, особенно с теми, кто приносит вам радость или счастье, тем больше это может принести пользу вашей жизни.
С возрастом круг общения обычно сужается, а это значит, что крайне важно продолжать выходить на улицу и знакомиться с новыми людьми, если вы хотите хорошо стареть, отметила Линдквист.
3. Не корректировать прием лекарств по мере старения
"Мы часто видим, как люди принимают лекарства, которые начали принимать в 40 и 50 лет, но которые могут им не понадобиться в 70 или 80 лет. И некоторые из этих лекарств не подходят для пожилых людей", — сказала Линдквист.
Так, некоторые противотревожные препараты могут способствовать потере памяти, а некоторые рецептурные снотворные препараты, увеличивают риск падения, согласно Harvard Health Publishing.
4. Не заниматься спортом
"Упражнения очень важны, а отсутствие спорта или недостаточная ежедневная активность — это то, что определенно навредит вашему долголетию", — сказала Линдквист.
Если вы ищете ориентир для начала, вам следует стремиться к не менее 150 минут или 75 минут интенсивных упражнений в неделю, согласно Американской кардиологической ассоциации.
5. Курение
Курение сигарет связано с раком легких, хронической обструктивной болезнью легких, болезнями сердца, инсультом и многим другим. Но оно вызывает сильную зависимость, из-за чего трудно просто бросить курить.
6. Нездоровое питание
По словам Уитсон, приоритет здорового питания — это еще один способ повысить ваши шансы на здоровую продолжительность жизни.
Она предположила, что "диета в средиземноморском стиле, богатая рыбой... и богатая цельными фруктами, овощами и зерновыми, с редкими вкраплениями обработанной пищеи вероятно, является лучшим вариантом для большинства людей".
7. Недостаток сна
"Все больше доказательств того, что лишение себя сна имеет долгосрочные последствия", — сказала Уитсон. К ним относятся более высокий риск слабоумия и сердечных заболеваний, а также более высокий уровень ежедневного стресса и общее ухудшение настроения.
Взрослым нужно от семи до девяти часов сна каждую ночь. Если вам трудно спать так много, хорошей идеей будет сократить употребление таких вещей, как кофеин и алкоголь, и придерживаться одинакового времени сна и пробуждения каждый день.
8. Оствлять стресс без контроля
"Просто помните, что у нас, людей, есть очень физическая реакция на стресс на вещи, которые не представляют для нас физической угрозы", — говорит Уитсон. - "Это снижает способность нашей иммунной системы бороться с реальными патогенами и вещами, которые являются нашими настоящими стрессорами".
Стресс также сказывается на нашем метаболизме, нашем сне, нашем кровяном давлении и многом другом. Важно делать все возможное, чтобы уменьшить стресс, будь то разговор со специалистом по психическому здоровью (если возможно) или исключение из жизни вещей, которые вызывают у вас проблемы.
9. Не планировать свое будущее здоровье
Линдквист называет этот период времени "четвертой четвертью жизни, потому что это время, когда у вас будет больше проблем со здоровьем". Она добавила, что людям в возрасте 70, 80 и 90 лет чаще требуется госпитализация и они сталкиваются с ухудшающейся потерей памяти.
Помимо решения о завещании, вам следует начать думать о своих планах на последние 10–20 лет жизни, объяснила Линдквист. Планируете ли вы переехать к семье? Будет ли у вас уход на дому? Переедете ли вы в дом престарелых? Живете ли вы рядом с больницей?
10. Не планировать свое финансовое будущее
"Одна из самых печальных вещей, которую я вижу как гериатр, — это то, что все чаще, люди переживают свои сбережения", - отмечает Уилсон.
Многие пациенты Уитсон в возрасте 90 лет говорят ей, что они никогда не думали, что проживут так долго, и что они не ожидали, что им придется содержать себя еще 30 лет после выхода на пенсию.
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