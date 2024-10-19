Отмечается, что если яйца уже дапвно стоят в холодильнике, то их лучше проверить.

Многие украинцы хранят яйца в холодильнике, считая, что это сохранит их свежими как можно дольше. Действительно, зачем выкидывать продукты и тратить на них все больше и больше денег, когда цены постоянно растут.

Издание Cnet узнало у Закари Картрайта, члена Отдела безопасности и управления качеством продуктов питания Института пищевых технологов, что нужно знать о правильном хранении яиц.

Как долго хранятся яйца в холодильнике

По данным Министерства сельского хозяйства США, яйца обычно хранятся в холодильнике от трех до пяти недель.

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"Часто они остаются безопасными для употребления в пищу в течение недели или двух после этой даты, если их хранят в холодильнике", - говорит Картрайт.

Как сохранить куриные яйца надолго

Есть способы максимально продлить свежесть яиц. Эксперт объяснил, что для этого нужно:

яйца следует хранить в оригинальной картонной упаковке;

яйцо должно быть заостренным концом вниз, чтобы воздушная камера находилась в верхней части. Это замедляет потерю влаги и сохраняет желток в центре;

храните яйца в самой холодной части холодильника, а не на дверце, потому что там температура колеблется.

Как долго могут храниться вареные яйца в холодильнике

По данным Министерства сельского хозяйства США, вареные яйца хранятся в холодильнике около недели.

Как проверить яйца на свежесть

Чтобы узнать, можно ли употреблять яйца, прежде чем разбивать их, можно провести простой тест с помощью стакана холодной воды.

Наполните большой стакан холодной водой, затем осторожно опустите в него яйцо. Если яйцо тонет и переворачивается на бок, значит, оно еще вполне пригодно для употребления. Если яйцо тонет, но остается в вертикальном положении, его тоже можно есть, но это уже старое яйцо, и его нужно поскорее использовать. Если яйцо всплывает прямо на поверхность воды, это признак того, что оно испортилось и его следует выбросить.

"Этот тест работает потому, что по мере старения внутри яйца накапливается воздух, что делает его более плавучим", - говорит Картрайт.

Важно помнить, что если одно из яиц в коробке прошло тест, это не значит, что все они пройдут. Обязательно проверяйте каждое яйцо по отдельности перед приготовлением и обращайте внимание на его запах.

"Сильный, похожий на серу запах - явный признак того, что яйцо испортилось. Также следует обратить внимание на необычную окраску, например, розовый, зеленый или радужный оттенок яичного белка или желтка, что может свидетельствовать о бактериальном заражении", - добавил эксперт.

Можно ли заморозить сырые яйца

Да, но не в скорлупе. Один из вариантов заморозки яиц - разбить их, взбить и только после этого поставить в морозилку. Или вы можете заморозить желтки и белки отдельно в лотках для кубиков льда или в формочках для кексов. Они могут сохраняться в замороженном виде до одного года.

По данным Министерства сельского хозяйства США, белки более оптимальны для замораживания, так как их текстура остается неизменной, но если вы хотите заморозить желтки, то придется добавить соль и сахар для улучшения консистенции.

Ранее УНИАН писал, как сварить яйца, чтобы они легко чистились.

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