Эксперт объяснила, в частности, от чего зависит цвет скорлупы яиц.

Есть несколько мифов про куриные яйца, в частности, некоторые люди считают, что скорлупа указывает на серьезные различия в пищевой ценности.

Мифы насчет яиц развеяла автор книги "Свежие яйца ежедневно" Лиза Стил, говорится в материале на Foxnews. Эксперт подчеркнула, что яйца разного цвета почти одинаковые по своей питательной ценности.

"Цвет скорлупы определяется породой курицы, которая ее несет… Разные куры имеют разные пигменты, которые они наносят на скорлупу яиц", - поделилась Стил.

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Еще один миф заключается в том, что все яйца нужно хранить в холодильнике. Эксперт поделилась, что этот продукт по-разному хранят в США и Европе и на это есть причина:

"Перед тем, как снести яйцо, курица покрывает его невидимым слоем, который называется налетом. Этот налет защищает яйцо, но по закону коммерческие фермеры в США обязаны его смывать. Теперь, на этом этапе, яйцо уязвимо, и теперь его нужно охлаждать".

Стил подчеркнула, что, в частности, в Европе с яиц не смывают этот налет, поэтому там яйца можно не охлаждать при хранении.

Еще одним мифом, по словам эксперта, является то, что для приготовления фаршированных яиц нужны более старые яйца. "Хотя старые яйца легче очищать, в них содержится гораздо больше воздуха, чем в новых, что приводит к деформации сваренных вкрутую яиц", - объяснила она.

Интересные новости про яйца - что уже сообщалось

Ранее УНИАН писал, сколько яиц можно есть в неделю. Ученые провели исследование, что при потреблении 12 яиц на протяжении недели в организме человека не произойдет серьезное изменение уровня холестерина.

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