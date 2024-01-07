Уксус не только способен размягчить банное полотенце, но и поможет избавиться от жирных пятен и запаха на кухонных.

Часто хозяйки замечают, что полотенце теряет свой изначальный вид сразу после первой стирки. Когда-то мягкое и пушистое, оно становится твердым и не приносит никакого комфорта. Что уж говорить о кухонных полотенцах - они не только могут запачкаться жиром, но и "пропитываются" неприятным запахом, против которого порой бессильны даже самые дорогие кондиционеры. Но не спешите отчаиваться, решение этой проблемы есть, и это - стирка полотенец с уксусом и содой.

Зачем добавлять уксус при стирке полотенец

Несмотря на едкий запах, уксус является очень полезным средством, когда дело доходит до стирки полотенец. Он способен размягчить волокна текстиля, в результате чего ткань будет мягкой на ощупь. Кстати, этот метод работает и с полотенцами, которые уже стали жесткими и колючими в результате длительного использования.

Рассказываем, как смягчить полотенца уксусом. Первый вариант - использовать только столовый уксус. Залейте полстакана в отсек для кондиционера и запустите стирку.

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Чтобы эффект был еще лучше, можете воспользоваться комбинацией 9% уксуса и соды. Полстакана соды всыпьте в барабан, и столько же уксуса влейте в лоток для кондиционера. Кстати, стирка полотенец с содой от запаха поможет не хуже, чем разрекламированные ароматизаторы.

Как стирать полотенца с уксусом в машинке - готовим свой ополаскиватель

Многие люди страдают от аллергий или просто не переносят резкий запах современных кондиционеров для белья. Выход есть - достаточно просто приготовить домашний ополаскиватель, который не только не навредит, но и ничем не уступит магазинным по своей эффективности.

Вам понадобятся:

7 стаканов воды,

стакан соды,

6 стаканов уксуса (9%).

Для начала подготовьте глубокую емкость. Смешайте 1 стакан воды с содой и хорошо перемешайте. Добавьте в смесь 6 стаканов уксуса и подождите, пока закончится реакция компонентов. Влейте еще 6 стаканов воды и перемешайте. Для аромата можете добавить несколько капель любимого эфирного масла. Хранить такое средство можно в бутылке из-под магазинного кондиционера. Оно станет прекрасным дополнением к вашему порошку или гелю для стирки и не навредит машинке.

Как отстирать кухонные полотенца - проверенные методы

Думаем, каждая хозяйка ломала голову над тем, как отстирать старые грязные кухонные полотенца. Часто дорогие порошки и кондиционеры с задачей не справляются, и полотенца либо переходят в разряд "на дачу", либо отправляются на свалку.

С жирными пятнами отлично справляется уксус. Примерно за час до стирки замочите кухонные полотенца в растворе из уксуса и теплой воды в пропорции 1:1.

Но только этого шага порой недостаточно. Если пятна все же остались, советуем еще раз замочить полотенца, но уже в растворе с нашатырем. На 10 л воды уйдет только 1 столовая ложка аптечного средства. Оно сработает в качестве отбеливателя. Замочите полотенца в растворе на 15-20 минут после чего постирайте привычным способом.

Если времени возиться с замачиванием нет, на помощь придет стирка с уксусом - от запаха, плесени и жирных пятен не останется и следа. Перед запуском машинки влейте четверть стакана уксуса в отсек для кондиционера и всыпьте порошок (или гель) для стирки в предназначенный для этого лоток. Также советуем воспользоваться дополнительным полосканием.

С пятнами от кофе или чая отлично справится смесь нашатыря с водой в пропорции 1:1. Оставьте ее на ткани на полчаса, а потом отправьте полотенца в машинку.

Кстати, для пятен от фруктов достаточно эффективным средством будет шампунь для волос. Но этот метод сработает, пока загрязнения свежие.

Как отстирать кухонные полотенца от застарелых пятен

Есть несколько средств, которые отлично борются со старыми загрязнениями на кухонных полотенцах. Это хозяйственное мыло, марганцовка и пищевая сода. Нанесите любое из этих средств на пятна (мыло можно натереть или втереть в само загрязнение). Через несколько часов промойте полотенца под проточной водой и смело отправляйте в машинку.

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