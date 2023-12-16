Пушистые полотенца дарят приятное ощущение домашнего тепла и уюта. Частая стирка же делает их жесткими, как наждачная бумага, но это поправимо.

Стирка полотенец часто проносит хозяйкам немало хлопот. Все дело в том, что после сушки они теряют свою мягкость, становясь жесткими, шершавыми, а по ощущениям кажется, что в руках наждачная бумага. Таким полотенцем не только не приятно вытирать лицо или тело, но и опасно, ведь можно травмировать кожу.

УНИАН разбирался, как постирать полотенца, чтобы они были мягкие.

Как стирать полотенца, чтобы они были мягкие

Зачастую те, кто любит мягкие полотенца, часто используют кондиционеры для ткани, которые помогают избежать заломов и смягчить ее. К сожалению, с полотенцами они работают не очень хорошо.

Видео дня

Такие средства не спасают от потери мягкости даже самые качественные полотенца. В большинстве случаев все с точностью да наоборот.

Но эту проблему легко решить. Понадобится лишь холодная вода. Замочите полотенца после стирки на ночь. Так растворятся остатки порошка и распрямятся волокна ткани, благодаря чему вернется мягкость.

Что добавить при стирке махровых полотенец, чтобы они были мягкие

Если магазинные кондиционеры не работают, тогда, что смягчает полотенце? На помощь придут копеечные средства, которые есть у каждой хозяйки на кухне:

Сода может спасти даже те полотенца, которые пережили не одну стирку. Она работает даже в самой жесткой воде. Ее можно добавлять во время стирки или же использовать для замачивания после основного цикла очистки. Для этого понадобится 1 ст. л. соды на литр теплой, но не горячей воды.

В борьбе за мягкость полотенец на стороне "добра" оказалась соль. Ее можно добавить в барабан стиральной машинки прямо перед стиркой или же прополоскать полотенца в соляном растворе – 100 гр. соли на 5 л теплой воды. Для этих целей подойдет любая соль, но без вкусовых и цветных добавок. После такой обработки полотенца нужно еще раз прополоскать в чистой воде, чтобы удалить остатки соли, иначе получите обратный эффект.

Обычный столовый уксус вернет мягкость уже постиранным полотенцам. Подержите их пару минут в смеси 50 мл уксуса на 5 л воды, и результат вас удивит.

Хотя белый уксус может помочь смягчить полотенца, но, если их неправильно высушить, они не станут мягче.

Как сделать махровые полотенца мягкими и пушистыми

Издание Express выяснило у опытных хозяек, что они делают, чтобы сделать полотенца мягкими и пушистыми. Фактически все сказали, что для полотенец важно даже не то, как и в чем их постирали, а как высушили.

Несмотря на то, что я стираю полотенца белым уксусом, единственный способ мгновенно смягчить их - это высушить в сушильной машине. Так быстрее и проще. Занимает всего 10 минут, - поделилась Эмма Пик.

С ней согласились и другие хозяйки. "Единственный способ сделать полотенца мягкими - сушка в машинке", – подчеркнула Кэролайн Диган

В свою очередь Тина Прис рекомендует сначала сушить белье на проветривателе, а затем поместить его в сушилку на 10 минут. При этом она не использует кондиционеры для ткани.

Такого же мнения придерживаются эксперты Lenor. Они считают, что лучший способ сделать полотенца более пушистыми - положить их в сушилку сразу после стирки вместе с сухой простыней, чтобы сохранить свежесть, придать "дополнительную мягкость" и уменьшить образование складок.

При этом сушит следует на минимальных оборотах и при низких температурах, чтобы не повредить волокна полотенец.

Вас также могут заинтересовать новости: