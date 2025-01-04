По ее словам, для этого не нужно использовать агрессивные средства, ведь они могут сделать только хуже.

Носки, особенно белые, быстро становятся грязными, особенно если вы ходите по дому босиком. После этого их становится труднее отстирать, ведь они теряют свой цвет и могут желтеть. Однако опытный эксперт по уборке уверяет, что во время стирки носков не стоит использовать отбеливатели, которые могут повредить волокна, чтобы вернуть цвет вашим носкам, пишет Express.

По словам пользовательницы TikTok, которая также известна как Таня, два обычных кухонных ингредиента могут быстро справиться с грязными носками.

В начале своего видео эксперт показала свои некогда белые носки, которые стали коричнево-черными. После этого она добавила к ним столовую ложку пищевой соды, а затем сбрызнула их разведенным средством для посуды.

Затем Таня взяла щетку для чистки и осторожно втирала смесь в ткань, чтобы она хорошо проникала и предварительно выводила пятна.

После этого экспертка забросила носки в стиральную машину вместе с остальным бельем. Уже после стирки она удивила зрителей и показала, какими белыми они стали.

"Оказывается, пищевая сода - это не только основной продукт для приготовления пищи, она также творит чудеса с отбеливанием одежды, за что могут поручиться даже эксперты по стирке", - подчеркивают в Express.

Другие советы по стирке

Также стало известно, сколько порошка нужно добавлять во время стирки одежды. Эксперты отметили, что количество порошка зависит от того, сколько вещей вы стираете.

Кроме того, эксперты рассказали, как и сколько раз в неделю надо стирать постельное белье. По их словам, для начала стоит определить, с каким типом ткани вы работаете. Эта информация обычно указана на ярлычке с данными по уходу.

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