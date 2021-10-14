Журналисты узнали, кто поздравил граждан Украины с Днем защитников и защитниц от имени российского дипучреждения.

Украинцы получили поздравление с Днем защитников и защитниц Украины от так называемого "Генконсульства" Российской Федерации в Харькове.

В поздравлении, опубликованном в Instagram, в частности, было выражено надежду на то, что РФ "со смертью диктатора" (президент – Владимир Путин), откажется от захватнических действий в Украине.

Как оказалось впоследствии, страница принадлежит патриоту, который поздравлением подколол настоящее российское диппредставительство, говорится на tsn.ua.

Поздравление уже удалено со страницы "Генконсульства" РФ.

Как "Генконсульство" Российской Федерации в Харькове поздравило украинцев с праздником – текст:

"Желаем вам богатырского здоровья, безупречной выдержки, тепла, радости, мирного неба над головой.

Находясь на священной украинской земле, мы осознаем низость политики Российской Федерации. Мы восхищаемся украинскими парнями и девушками, которые защищают каждую пядь своей земли. Надеемся, что со смертью диктатора Россия откажется от агрессивных, захватнических действий в Украине.

Читайте также"Это Дмитрий Гон... Гордон": ведущая росСМИ оговорилась после комментария украинского журналиста (видео)Мы не поддерживаем политику нашего государства в отношении Украины. В то время, когда политическое руководство России вероломно оккупировало Крым и Донбасс, на большей (части – Ред.) территории РФ люди живут в нищете...

Понимаем, что, скорее всего, после этих поздравлений мы будем вынуждены вернуться домой.

Слава Украине! Генеральный консул Демяненко И. (Игорь – Ред.)".

В посольстве России сообщили, что в Instagram взломали аккаунт Генерального консульства РФ в Харькове, пишет "РИА Новости", ссылаясь на данные корреспондента.

Напомним, Россия в 2014 году пошла на агрессию против украинского государства – захватила Крым и вторглась на часть Донецкой и Луганской областей.

Ранее на официальной странице Украины в Twitter потроллили Россию, использовав за основу сюжет с сериала от Netflix "Игра в кальмара".

В микроблоге пошутили, что если бы РФ пришлось принять участие в игре "сахарные соты", то ей бы нужно было справиться с непростой задачей – выцарапать из круга герб Украины.

Автор: Екатерина Присяжнюк