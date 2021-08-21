Необычная просьба пары помогла накормить две сотни четвероногих обитателей приюта.

Молодожены из Хмельницкого на свадьбу получили необычные подарки. Вместо цветов гости приносили им корм для собак.

Об этом своих друзей и родственников семья Баранниковых попросила сама, рассказывает "Суспільне".

Таким образом невеста Ольга решила помочь четвероногим подопечным Староконстантиновского приюта для собак, о котором узнала в социальных сетях, а ее жених Олег поддержал идею.

"У нас даже не обсуждалось это, мы знали, что так сделаем. Где-то 85 гостей, точно не скажу, сколько. Почти каждая семья приносила пачку большую корма. ... В основном удивлялись пожилые люди, переспрашивали, не шутка ли это", - рассказала новоиспеченная жена.

У самой Ольги дома также есть три собаки.

"Любовь к животным лично у меня всю жизнь, с тех пор как появилась первая собака, которую я очень хотела. У мужа - с тех пор как он со мной. Эта любовь к животным стала очень сильной", - отметила женщина.

Весь полученный корм супруги завезли в тот самый приют, о котором раньше читали только в соцсетях. Там говорят, что подарку обрадовались, к тому же за год количество животных в приюте увеличилось со 100 до почти 250, поэтому еда им очень необходима.

"Сюда попадают разные животные - породистые, без породы. Некоторых мы подбираем, лечим больных, сбитых, покалеченных. Некоторых нам помогает отлавливать коммунальное предприятие, некоторых пристраивают к нам хозяева, которые уезжают и не могут взять с собой", - рассказал один из руководителей приюта Сергей Коломиец.

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Автор: Катерина Комолова