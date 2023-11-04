Этот простой рецепт рассчитан на 8 членов семьи.

Горячий шоколад - это напиток, которым любят наслаждаться, свернувшись калачиком на диване в холодный дождливый день. В осенне-зимний период холодная дождливая погода не является чем-то неожиданным.

Как сообщает Express, известный шеф-повар Джейми Оливер поделился своим простым рецептом горячего шоколада. Он очень легко делается и его хватит на всю семью.

Для приготовления 8 порций берем:

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молоко - 1,5 л;

кукурузная мука - 2 ст. л;

сахарная пудра - 3 ст. л;

качественный какао-порошок - 4 ст. л;

молотая корица - щепотка;

черный шоколад 70% - 100 г.

Также он добавлял 2 ст. л горячего шоколада Horlicks. Это шоколадно-солодовый порошок, который делают в Британии, используя пшеницу и ячмень. Он не имеет в составе красителей, искусственных подсластителей и ароматизаторов. Вероятно, его можно заменить другим готовым горячим шоколадом, который можно найти в магазине в вашем городе или селе.

Приготовление горячего шоколада

В большую кастрюлю налейте молоко и почти доведите до кипения на среднем огне. В отдельную емкость поместите все остальные ингредиенты, шоколад натрите на терке. Далее тщательно перемешайте. Очень удобно положить все это в банку и встряхнуть, чтобы ингредиенты смешались.

Выложите эту шоколадную смесь ложкой в горячее молоко. Тщательно перемешайте и оставьте кипеть на несколько минут. Разлейте его по кружкам и наслаждайтесь. При желании добавьте немного зефира. По словам Джейми, этот напиток имеет густую, почти тягучую структуру.

Другие рецепты и советы от Джейми Оливера

Оливер поделился быстрый рецепт пушистых блинов. Он подчеркивает, что это блюдо получится у каждого и не займет много времени. Также шеф рассказывал как приготовить омлет без молока и сливок.

Кроме того, Оливер раскрыл единственный способ "идеального" приготовления яйца пашот.

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