Горячий шоколад - это напиток, которым любят наслаждаться, свернувшись калачиком на диване в холодный дождливый день. В осенне-зимний период холодная дождливая погода не является чем-то неожиданным.
Как сообщает Express, известный шеф-повар Джейми Оливер поделился своим простым рецептом горячего шоколада. Он очень легко делается и его хватит на всю семью.
Для приготовления 8 порций берем:
- молоко - 1,5 л;
- кукурузная мука - 2 ст. л;
- сахарная пудра - 3 ст. л;
- качественный какао-порошок - 4 ст. л;
- молотая корица - щепотка;
- черный шоколад 70% - 100 г.
Также он добавлял 2 ст. л горячего шоколада Horlicks. Это шоколадно-солодовый порошок, который делают в Британии, используя пшеницу и ячмень. Он не имеет в составе красителей, искусственных подсластителей и ароматизаторов. Вероятно, его можно заменить другим готовым горячим шоколадом, который можно найти в магазине в вашем городе или селе.
Приготовление горячего шоколада
В большую кастрюлю налейте молоко и почти доведите до кипения на среднем огне. В отдельную емкость поместите все остальные ингредиенты, шоколад натрите на терке. Далее тщательно перемешайте. Очень удобно положить все это в банку и встряхнуть, чтобы ингредиенты смешались.
Выложите эту шоколадную смесь ложкой в горячее молоко. Тщательно перемешайте и оставьте кипеть на несколько минут. Разлейте его по кружкам и наслаждайтесь. При желании добавьте немного зефира. По словам Джейми, этот напиток имеет густую, почти тягучую структуру.
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